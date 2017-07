Supermodel und Philanthropin hilft der weltweit größten Community für digitale Kreativität mit zielgerichteter Inspiration

PicsArt, führend als Bildbearbeitungs-App und soziales Netzwerk für kreative Nutzer, meldete heute die Ernennung der als Supermodel und Philanthropin bekannten Natalia Vodianova zum Head of Aspiration. In dieser neuen Funktion wird Natalia zu positivem Wandel durch Kreativität anregen und entsprechende Möglichkeiten vorschlagen. Außerdem wurde sie als neues Mitglied in den Beratungsausschuss (Advisory Board) aufgenommen.

"Wir sind begeistert darüber, dass wir ein Talent und ein Vorbild wie Natalia in unserer Familie begrüßen können", erklärte der CEO von PicsArt, Hovhannes Avoyan. "Natalia war intensiv daran beteiligt, durch die Mode und durch soziales Engagement die Welt mit kreativen Ideen zu bereichern. Sie wird dabei helfen, die Welt der Mode sowie die Marken und die Wohltätigkeitsorganisationen, für die sie arbeitet, mit unserer Community aus monatlich 90 Millionen aktiven kreativen Nutzern zu verbinden."

"Ich freue mich sehr darüber, Teil einer Community zu sein, in der sozialer Austausch und echtes Engagement zusammenfinden. PicsArt-Nutzer machen jeden Tag Millionen von Bildern zugänglich ein echtes Fest der Mitmenschlichkeit und der Farben, das über das reine Scrollen und Liken weit hinausgeht. Ich erkenne darin das Potenzial, konkreten Wandel herbeizuführen und äußerst wichtige Anliegen ins Blickfeld der Menschen zu rücken", sagte Natalia Vodianova. "Ich schließe mich PicsArt an, weil ich glaube, dass die Menschen zu den phantastischsten Dingen fähig sind, wenn man ihnen die Freiheit dazu gibt und wenn sie die Möglichkeit haben, entsprechend kreativ zu sein und wenn es einen Zweck gibt, für den sie diese Freiheit und Kreativität einsetzen. Wenn Nutzer sich bewusst werden, was sie gemeinsam bewirken können, wächst Engagement ganz von selbst."

Natalia Vodianas Rolle steht im direkten Zusammenhang mit der Bedeutung, die soziales Engagement für sie hat, und mit ihrer Vision von Kreativität, die in einer natürlichen Beziehung zur Mission von PicsArt steht, nämlich mit phantastischen Bildern die Welt lebenswerter zu machen. So sieht Natalia Kreativität als ein wirkungsvolles Werkzeug, um Menschen dazu zu aktivieren, sich gemeinsam auf eine unterhaltsame, ungezwungene und engagierte Weise für soziale Belange einzusetzen. Im Laufe der letzten fünf Jahre hat sich Natalia als Technologie-Unternehmerin etabliert: Sie gründete Elbi, eine digitale Plattform, die Kreativität zur Unterstützung einer Vielzahl von wohltätigen Zwecken einsetzt, für diese Gelder beschafft und Nutzer für ihre Aktivität belohnt. Sie bringt ihr effektives zielgerichtetes Storytelling und ihre starke Vision mit zu PicsArt, um 400 Millionen Menschen in der ganzen Welt, die PicsArt bereits heruntergeladen haben, ebenso wie neue Nutzer dazu anzuregen, an kreativen Programmen für soziale Belange teilzunehmen.

Ende letzten Jahres trug Natalia durch ihre Teilnahme am viralen, im Internet äußerst erfolgreichen und durch PicsArt noch weiter verbreiteten Phänomen TreeOfLife zur Akzeptanz des Stillens bei. Gemeinsam mit Zehntausenden von Müttern in der ganzen Welt machte sie Fotos von stillenden Müttern zu Kunstwerken und verbreitete sie in sozialen Netzwerken.

Ab heute kann jeder Natalia über ihr PicsArt-Profil picsart.com/natasupernova folgen, wo sie Fans und die PicsArt-Community dazu herausfordert, kreativer zu sein. Anfangs bietet Natalia über ihr PicsArt-Profil Zugang zu Inspirations-Stickern, die jeder frei nutzen und bearbeiten kann. Außerdem werden Wettbewerbe und Challenges angeboten, an denen jeder in der ganzen Welt teilnehmen kann.

Über PicsArt

PicsArt ist führend als Bildbearbeitungs-App und soziales Netzwerk für kreative Nutzer. PicsArt ermöglicht es seinen Nutzern, auf einfache Weise noch kreativer bei der Bildbearbeitung zu sein, mit Freunden Bilder-Remix-Aktivitäten durchzuführen und die eigenen Kreationen mit der ganzen Welt zu teilen. PicsArt ist die eine kostenlose App, die ihren Nutzern mit über 3.000 Bearbeitungsfunktionen, Spezialeffekten und nahezu 10 Millionen frei bearbeitbaren freetoedit-Bildern echte Kreativität ermöglicht. PicsArt bietet über eine Million freetoedit-Community-Sticker und ist damit eine der größten Quellen von Open-Source-Content in der Welt. Mit mehr als 400 Millionen Installationen und monatlich 90 Millionen aktiven Nutzern wird PicsArt weltweit genutzt und steht in 20 Sprachen zur Verfügung. PicsArt steht für iOS-, Android- und Windows-Geräte kostenlos zur Verfügung. Laden Sie jetzt die App herunter oder besuchen Sie www.picsart.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Natalia Vodianova

Natalia Vodianova trat Hunderte Male auf dem Laufsteg auf und stand im Mittelpunkt einiger der bekanntesten Kampagnen für Spitzenmarken im Bereich Luxusartikel und Mode wie H&M, Prada, Calvin Klein, Louis Vuitton, Chanel, Gucci und David Yurman. In ihrer Branche als "Supernova" bekannt, ist Natalia eine der Ikonen unter den Supermodels der letzten fünfzehn Jahre und kümmert sich liebevoll um ihre fünf Kinder. Außerdem ist sie mit ihrer inspirierenden und aktiven Art zu einer der Hauptfiguren der Philanthropie geworden: Die 2004 von ihr gegründete Wohltätigkeitsorganisation Naked Heart Foundation arbeitet an der Beseitigung des Stigmas der Behinderung und hat sich zum Ziel gesetzt, dass jedes Kind eine liebevolle Familie und einen stimulierenden Ort zum Spielen hat. Mit dem Start ihrer digitalen Plattform Elbi brachte sie die Philanthropie in den Alltag der Menschen: Sie ermöglicht es ihnen, für wohltätige Zwecke Spendengelder zu sammeln und verbreitet dabei die Philosophie, dass jede kleine Tat der Liebe zählt. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied und Botschafterin der Special Olympics International. Sie stellte ihre philanthropische Vision bei zahlreichen hochkarätigen Veranstaltungen vor, so bei der Clinton Global Initiative, Global Citizen, dem First Ladies' Luncheon, dem Web Summit, dem Founders Forum, dem Millennial Summit und One Young World.

