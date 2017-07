Die politischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei lassen die deutsche Wirtschaft nervös zurück. So könnten die Exporte in das Land am Bosporus weiter einbrechen - sollten diverse Maßnahmen umgesetzt werden.

Einbrechende Exporte, ausbleibende Investitionen: Die deutsche Wirtschaft sieht wegen der politischen Eskalation schwarz für die geschäftlichen Beziehungen zur Türkei. "Wir müssen mit deutlichen Einbrüchen bei den Exporten rechnen, wenn die im Raume stehenden Maßnahmen umgesetzt werden", sagte ein Sprecher des Außenhandelsverbandes BGA am Donnerstag. Außenminister Sigmar Gabriel hatte zuvor gesagt, er sehe nicht mehr, wie Unternehmensinvestitionen in der Türkei garantiert werden könnten. Die Exportbürgschaften müssten überprüft werden. "In einem solchen Umfeld ist an Neuinvestitionen ...

