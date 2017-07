BYD will in den USA angreifen. "Man will 1.500 Busse im Jahr bauen. Das ist schon ganz ordentlich und zeigt auch, dass BYD gerade in diesem Nutzfahrzeugbereich sehr stark unterwegs ist", meint Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Auch die Aktie ist laut Maydorn interessant. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um JinkoSolar, Nordex, SAP, QSC, Vertex und Medigene. Das komplette Interview finden Sie HIER.