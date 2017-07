ROUNDUP 2: SAP beim Umsatz etwas optimistischer - Gewinn und Marge sacken ab

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP wird nach einem unerwartet kräftigen Umsatzplus im zweiten Quartal etwas optimistischer. Weil der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 5,78 Milliarden Euro anzog, traut sich der Dax-Konzern aus Walldorf nun auch auf Jahressicht etwas mehr zu, wie er am Donnerstag mitteilte. Das starke Wachstum von April bis Juni kam sowohl aus der Cloudsoftware zur Miete aus dem Internet als auch aus dem angestammten Lizenzverkauf. Wegen der guten Kassenlage will SAP im zweiten Halbjahr zudem einen Aktienrückkauf starten.

ROUNDUP 2: Adva Optical ringt mit 'harten Preiskämpfen' - Aktie stürzt ab

MARTINSRIED - Der harte Wettbewerb in der Branche macht dem Telekomausrüster Adva Optical zu schaffen. Im zweiten Quartal enttäuschten sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis - und schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Auch der Ausblick auf die Zahlen des laufenden dritten Quartals kam am Markt nicht gut an. Der Kurs der seit einigen Wochen ohnehin unter Druck stehenden Aktie stürzte um 18 Prozent ab. Der Börsenwert sank damit um rund 83 Millionen Euro auf zirka 363 Millionen Euro.

ROUNDUP: Telekom-Tochter T-Mobile US hebt mit gutem Lauf Ziele an

BELLEVUE - Die Telekom-Tochter T-Mobile US behält ihr starkes Wachstum bei und verspricht ihren Aktionären mehr Gewinn. Nach dem zweiten Quartal hob der drittgrößte US-Mobilfunker am Mittwochabend seine Jahresprognosen für die Zahl der Vertragskunden und den operativen Gewinn an. Die Deutsche Telekom kann damit im Fusionspoker auf dem US-Mobilfunkmarkt erneut mehr Gewicht in die Waagschale werfen. Den Bonnern gehören rund zwei Drittel ihrer US-Sparte.

ROUNDUP: Türkei-Konflikt trifft Reisebranche - Folgen noch nicht abzusehen

BERLIN - Die besorgten Hinweise der Bundesregierung für Türkei-Urlauber bringen neue Unsicherheit für die Touristikbranche. Sicherheitsbedenken und politische Großwetterlagen beeinflussten das Urlaubsverhalten, sagte eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes DRV am Donnerstag. Wie sich das im Einzelfall konkret auswirke, sei derzeit aber nicht abzusehen. "Das werden die Buchungen in den nächsten Tagen und Wochen zeigen." Für die Gewährung kostenfreier Stornierungen oder Umbuchungen sehen Veranstalter bisher keinen Anlass.

Außenminister Gabriel: Stellen Hermes-Bürgschaften für Türkei auf Prüfstand

BERLIN - Deutschland stellt angesichts des angespannten deutsch-türkischen Verhältnisses die staatliche Absicherung von Türkei-Geschäften der deutschen Wirtschaft durch Hermes-Bürgschaften auf den Prüfstand. Das teilte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Donnerstag in Berlin mit.

Deutsche-Bank-Chef: Frankfurter Belegschaft wird wegen Brexit aufgestockt

FRANKFURT - Der Chef der Deutschen Bank sorgt mit einer Verlagerung von Stellen nach Frankfurt für den Fall eines harten Brexit vor. "Es müssen furchtbar viele Details zurechtgerückt und vereinbart werden", sagte John Cryan in einem internen Video an die Mitarbeiter, aus dem die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag zitierte. Es werde zwar versucht, die Verwerfungen für Mitarbeiter und Kunden in Grenzen zu halten. "Aber zwangsläufig werden Positionen nach Frankfurt verlagert oder zumindest hier aufgebaut." Eine Banksprecherin wollte dies nicht weiter kommentieren.

ROUNDUP: Hella legt im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter zu

LIPPSTADT - Der Zulieferer Hella hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 bei Umsatz und Ergebnis zugelegt. Dabei schnitt das Unternehmen bei der Gewinnentwicklung besser ab als von Experten erwartet. Die eigenen Ziele konnte Hella hier auch übertreffen. Die Aktie legte am Vormittag um ... Prozent zu.

ROUNDUP: Krones sieht sich nach robustem Quartal auf Kurs für Jahresziele

NEUTRAUBLING - Beim Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones hat der Schwung im zweiten Quartal wie erwartet etwas nachgelassen. Dank eines sehr starken ersten Quartals verzeichnete der MDax-Konzern im ersten Halbjahr bei Umsatz und Gewinn aber kräftige Zuwächse und übertraf die Erwartungen der Analysten. Auch bei den Jahreszielen sieht das Management den Konzern auf Kurs. Im frühen Handel legten die Aktien um 1,64 Prozent zu und lagen damit mit an der Spitze im MDax.

Givaudan wächst im ersten Halbjahr nicht ganz so stark - Ziele bestätigt

VERNIER - Der Genfer Aromen- und Duftstoff-Hersteller Givaudan hat im ersten Halbjahr den Umsatz nicht ganz so stark gesteigert wie erwartet. Die Erlöse kletterten um 6,4 Prozent auf 2,48 Milliarden Schweizer Franken (2,3 Mrd Euro), wie der Symrise -Konkurrent am Donnerstag mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe, legten die Umsätze um 2,3 Prozent zu. Im ersten Quartal hatte der Konzern beim Wachstum positiv überrascht. Der Gewinn erhöhte sich im abgelaufenen Vierteljahr um 4,5 Prozent auf 384 Millionen Franken.

IPO/AKTIEN-FLASH: Lkw-Zulieferer Jost am ersten Handelstag gefragt

FRANKFURT - Der Lkw-Zulieferer Jost hat am Donnerstag einen guten Start in den regulierten Handel der Frankfurter Börse hingelegt. Die Papiere starteten am Morgen mit 27,40 Euro und stiegen bis zum späten Vormittag auf zuletzt 28,275 Euro. Das war ein Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 27 Euro. Dieser hatte innerhalb der zuvor angepeilten Spanne von 25 bis 31 Euro gelegen.

ROUNDUP: Easyjet erwartet mehr Gewinn - Neue EU-Tochter startet

LUTON - Der britische Billigflieger Easyjet rechnet trotz der Turbulenzen rund um den Brexit mit mehr Gewinn. Die vor dem Abflug stehende Unternehmenschefin Carolyn McCall kündigte für das letzte Geschäftsjahr unter ihrer Führung einen bereinigten Vorsteuergewinn von 380 bis 420 Millionen britischen Pfund (429 bis 475 Mio Euro) an. Das sind im Mittel gut 30 Millionen mehr als bislang gedacht. Allerdings macht das wachsende Flugangebot in Europa der Airline auch zu schaffen: Die Ticketpreise dürften im Sommer und im kommenden Jahr sinken, schätzt McCall.

ROUNDUP: ABB enttäuscht bei Umsatz und Ergebnis - Aktie rutscht ab

ZÜRICH - Der Industriekonzern ABB hat im zweiten Quartal einen überraschenden Dämpfer bekommen. Umsatz und operativer Gewinn gingen zurück, wie das Unternehmen aus der Schweiz am Donnerstag in Zürich mitteilte. Hoffnung macht der Auftragseingang. Doch Konzernchef Ulrich Spiesshofer sieht 2017 angesichts laufender Umstrukturierungen weiterhin als Übergangsjahr. An der Börse sorgten die Zahlen für Enttäuschung.

American Express erleidet Gewinneinbruch

NEW YORK - Das Ende einer Kreditkarten-Partnerschaft mit dem US-Großhändler Costco hat American Express im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Der Überschuss sank verglichen mit dem Vorjahreswert um 33 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar (1,1 Mrd Euro), wie der Visa-Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in New York mitteilte.

Weitere Meldungen -Fairer Handel legt weiter zu -Iberdrola profitiert von Gamesa-Fusion - Operativ herrscht jedoch Flaute -Conti testet Roboter-Taxi -ROUNDUP: Offshore-Windenergie wächst zügig - Branche dringt auf höhere Ziele -Achte Staffel von 'The Walking Dead' zunächst auf Fox zu sehen -Investitionsbank: Immobilienboom im Norden hält an -Neuer Tabakriese: Aktionäre stimmen für Reynolds-Übernahme durch BAT -HBO bestellt neue Serie von 'Game of Thrones'-Schöpfern -Coburger Investor übernimmt Fahrradhersteller Mifa -Talanx übernimmt Kolumbien-Töchter von Generali -Alljährliche Dramaturgie im Handel: Aus 'Sale' wird 'Final Sale' -ROUNDUP: Gericht schlägt im Beluga-Prozess Haftstrafe für Stolberg vor -Maschinenbauer Trumpf wächst wieder deutlich stärker -ROUNDUP: München soll digitaler Knotenpunkt für Versicherungsbranche werden -Krombacher verschiebt Preiserhöhung für Flaschenbier -Streit mit Apple belastet Quartalszahlen von Qualcomm -Gericht: Diesel-Nachrüstung ist keine Alternative zu Fahrverboten -Fusionsgegner erhöhen Anteil bei Clariant auf mehr als 10 Prozent -Presse: Türkei erhebt Terrorverdacht gegen deutsche Firmen -'BöZ': Italien will Rettungsfonds 'Atlante' auflösen -China und Westeuropa kurbeln Volvos Autoverkäufe und Gewinn an -Auch Führungskräfte geben Geld für E-Porsche -Eisgeschäft treibt Wachstum bei Unilever an -WHO: Anti-Tabak-Maßnahmen erreichen 60 Prozent aller Menschen

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /fbr

AXC0199 2017-07-20/15:20