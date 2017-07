Berlin (ots) -



Der Huawei Sonnenwagen ist bereit für das härteste Solarrennen der Welt. Zwei Jahre lang hat ein Team von Studenten der RWTH Aachen und der FH Aachen an dem vollständig solarbetriebenen Rennwagen gearbeitet. In Berlin wurde dieser mit Huawei als Hauptsponsor nun offiziell vorgestellt und nach Australien verabschiedet, um dort an der World Solar Challenge 2017 teilzunehmen - 3000 Kilometer durch das australische Outback, als einziger deutscher Vertreter in der herausfordernden Challenger-Rennklasse.



Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks lobte das Projekt: "Der Sonnenwagen ist ein gelungenes Beispiel für Mobilität mit sauberer Energie", sagte sie bei der Präsentation im ewerk Berlin am Donnerstag. "Die Studierenden der RHTW Aachen zeigen mit ihrem beispielhaften Engagement für den ersten deutschen Sonnenwagen bei der World Solar Challenge, welches Potential in dieser Antriebsform steckt. Für Elektroautos und LKW kann Solarstrom zum Beispiel eine zusätzliche Energiequelle sein. Hier stehen wir sicher erst am Anfang unserer Möglichkeiten", so die Ministerin.



Die Idee für den Sonnenwagen war im Sommer 2015 entstanden, das große Ziel damals: die Teilnahme an der Weltmeisterschaft für Solarautos. Nun geht der Wagen aus Aachen tatsächlich im Oktober in Australien an den Start. Xue Ming, Vizepräsident von Huawei Technologies Co. Ltd., zeigte sich zuversichtlich: "Um im australischen Outback bestehen zu können, müssen die Fahrzeuge die verfügbare Solarenergie optimal nutzen. Dank des Hightech-Designs und seinem geringen Gewicht hat der Sonnenwagen eine extreme Energieeffizienz. Unsere Technologie trägt dazu bei, die Fahrstrategie in Echtzeit auf äußere Bedingungen wie Wetterwechsel anzupassen sowie die permanente Kommunikation zwischen Fahrer und Team auch in Gebieten ohne stabile Netzinfrastruktur zu ermöglichen."



Davon konnten sich die Gäste in Berlin selbst ein Bild machen bei einer Testfahrt des Sonnenwagens auf dem Gelände des ewerks. "Nach zwei erlebnisreichen Jahren voller kleiner und großer Herausforderungen sind wir überaus stolz, heute unseren Huawei Sonnenwagen vorstellen zu dürfen. Mit unserem Solarrennwagen wollen wir einen Beitrag zur Erforschung der Technologien von morgen leisten, damit zukünftige Mobilitätsformen noch nachhaltiger gestaltet werden können. Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit unserem Projekt so viele Menschen für das Thema nachhaltige Mobilität begeistern können und blicken voller Vorfreude auf die Weltmeisterschaft für Solarfahrzeuge im Oktober", so Niklas Kaltz, 2. Vorsitzender und Mitgründer von Sonnenwagen Aachen e.V.



Nach der Geburt der Idee in einer Aachener WG hatte sich innerhalb weniger Monate ein Team von 40 Studenten gefunden, um das ehrgeizige Projekt zu realisieren. Nach dem Abschied in Berlin geht es auf dem Luft- und Wasserweg mit dem gesamten Team und Equipment nach Australien, bevor das Rennen im Oktober von Darwin nach Adelaide gestartet wird.



