Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Nike von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 68 US-Dollar angehoben. Das Fenster für eine Übernahme von Nike auf dem Tiefpunkt des Zyklus schließe sich, schrieb Analyst Jay Sole in einer Studie vom Donnerstag. Der Gewinn je Aktie und der Umsatz in Nordamerika schienen einen Boden gefunden zu haben. Die Neuerungen in der Lieferkette könnten bedeuten, dass von nun an die Margen über Jahre hinweg wieder steigen./bek/la Datum der Analyse: 20.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0067 2017-07-20/15:44

ISIN: US6541061031