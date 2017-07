Macron steht vor seiner ersten Niederlage: Im Streit mit dem französischen Militär geben viele dem Präsidenten die Schuld an der Eskalation. Doch die Franzosen haben ein seltsames Verhältnis zur Armee. Ein Kommentar.

Mit einem Besuch auf der strategischen Luftwaffenbasis Istres bei Marseille versucht Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Donnerstag, das gespannte Verhältnis zu der Militärführung des Landes zu entkrampfen. In Istres ist ein Teil der strategischen Bomberflotte stationiert, die zur nuklearen Abschreckung gehört.

Mehrfach versicherte der Staatschef in seiner Ansprache auf dem Rollfeld: "Sie haben mein volles Vertrauen, das sind nicht nur Worte, sondern das bedeutet meine Präsenz an Ihrer Seite und eine tägliche Entschlossenheit." Er wisse, "was die Nation Ihnen schuldet", sagte Macron, er beglückwünsche "Sie zu Ihrem täglichen Engagement" und es sei ihm "wichtig, dass die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen, damit wir militärische Operationen da führen können, wo sie nötig sind und die Armee modernisieren können."

Unter Anspielung auf den seit Tagen andauernden Konflikt um die Einsparungen in diesem Jahr fügte er hinzu, dass die Kürzungen in der zweiten Jahreshälfte den ursprünglich beschlossenen Etat nicht beeinträchtigen würden und im nächsten Jahr die Ausgaben von 32,7 auf 34,2 Milliarden Euro gesteigert würden: "Nur der Verteidigungsetat wird ansteigen, kein anderer." Seit 15 Jahren habe es eine solche Steigerung des Militäretats nicht mehr gegeben. Dann fügte er knapp hinzu: "Ich werde keine defätistischen Reden dulden."

Seit einer Woche hat sich die Krise zwischen der politischen und militärischen Macht auf eine Art hochgeschaukelt, wie es in der Fünften Republik bislang noch nicht vorgekommen ist - abgesehen natürlich vom gescheiterten Putschversuch mehrerer Generäle 1961 in Algerien gegen General de Gaulle. Aus Protest gegen Einsparungen im Verteidigungsetat dieses Jahres hatte Generalstabschef Pierre de Villiers in Gesprächen mit der Regierung, ...

