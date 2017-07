Baden-Baden (ots) - Montag, 31. Juli 2017 (Woche 31)/20.07.2017



04.30 SR: Norwegens Touristenstraßen



Dienstag, 01. August 2017 (Woche 31)/20.07.2017



20.15 MARKTCHECK checkt ... ALDI Süd und Milka



Discounter Aldi Süd wirbt mit guter Qualität für wenig Geld. Stimmt das Versprechen? "Markcheck" vergleicht die Preise mit anderen Discountern und stellt fest, Aldi ist nicht günstiger als die Konkurrenz. Wie sieht es mit der Qualität der Produkte aus? "Marktcheck" überprüft die Herkunftsangaben von Bio-Eiern aus verschiedenen Aldi-Filialen mit dem Ergebnis: Nicht immer ist Bio drin, wenn Bio draufsteht.



Bekannt geworden durch die lilafarbene Kuh, gilt Milka derzeit als beliebteste Schokoladenmarke Deutschlands. Handelt es sich tatsächlich um die leckerste Schokolade oder steckt nur Marketing dahinter? Und woher kommt die Alpenmilch in der Milka-Schokolade? "Marktcheck" vergleicht verschiedene Vollmilchschokoladen und besucht den Milka-Produktionsstandort Lörrach.



Sonntag, 06. August 2017 (Woche 32)/20.07.2017



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 51



In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" treten wieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschende aus dem Südwesten.



Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat. In der heutigen Folge tritt das Team: "Eisschwimmer" aus dem Saarland gegen das Team "Pfadfinder" ebenfalls aus dem Saarland an. Die Experten in der Sendung sind diesmal: Moderator Dennis Wilms für Wissenschaft und Technik, Weinsommelière Natalie Lumpp für Essen und Trinken und Rechtsexperte Karl-Dieter Möller für Politik, Zeitgeschehen und Wirtschaft.



Sonntag, 13. August 2017 (Woche 33)/20.07.2017



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 52



In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" treten wieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Töchter und Söhne der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschende aus dem Südwesten.



Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat. In der heutigen Folge tritt das Team: "Automöbel" aus Baden-Württemberg gegen das Team "Narrengericht Stockach" ebenfalls aus Baden-Württemberg an. Die Experten in der Sendung sind diesmal: SWR Moderator Clemens Bratzler für Politik, Zeitgeschen und Wirtschaft, Weinsommelière Natalie Lumpp für Essen und Trinken und Musiker Giovanni Zarrella für Kultur und Medien.



Mittwoch, 23. August 2017 (Woche 34)/20.07.2017



18.50 SR: Wir im Saarland - Kultur extra Heute noch müssen wir fort Evakuierungen im deutsch-französischen Grenzgebiet 1939 und 1944 Erstsendung: 01.11.2016 in SR Folge 2/2



Donnerstag, 24. August 2017 (Woche 34)/20.07.2017



08.30 SR: Wir im Saarland - Kultur extra (WH von MI) Heute noch müssen wir fort Evakuierungen im deutsch-französischen Grenzgebiet 1939 und 1944 Erstsendung: 01.11.2016 in SR Folge 2/2



Donnerstag, 24. August 2017 (Woche 34)/20.07.2017



20.15 SR: Gartenträume in Lothringen



aus der Reihe "Fahr mal hin" Erstsendung: 17.07.2016 in SWR/SR



Donnerstag, 24. August 2017 (Woche 34)/20.07.2017



04.40 SR: Gartenträume in Lothringen (WH) aus der Reihe "Fahr mal hin" Erstsendung: 17.07.2016 in SWR/SR



Sonntag, 27. August 2017 (Woche 35)/20.07.2017



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 54



In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" treten wieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Töchter und Söhne der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschende aus dem Südwesten.



Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat. In der heutigen Folge tritt das Team: "Nepal" aus Baden-Württemberg gegen das Team "Kleinste Bank Deutschlands" ebenfalls aus Baden-Württemberg an. Die Experten in der Sendung sind diesmal: Moderator Dennis Wilms für Wissenschaft und Technik, Sportmoderatorin Julia Scharf für Sport und Gesundheit, SWR Moderator Clemens Bratzler für Politik, Zeitgeschen und Wirtschaft.



