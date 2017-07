KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Der Iran muss auf Anordnung Kuwaits die Zahl seiner diplomatischen Vertreter in dem Emirat verkleinern. Kuwait habe den iranischen Botschafter zudem darüber informiert, dass Irans Kulturmission und andere Büros geschlossen werden müssten, meldete die staatliche kuwaitische Nachrichtenagentur Kuna am Donnerstag. Die Maßnahme stehe in Verbindung mit einer aufgedeckten Terrorzelle.

Aus dipomatischen Kreisen in Kuwait hieß es, der Iran müsse 15 seiner 19 Diplomaten abziehen. Sie müssten innerhalb von 45 Tagen das Land verlassen.

Die Entscheidung kommt inmitten der Golf-Krise um Katar. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten Anfang Juni alle diplomatischen Kontakte zu dem Emirat abgebrochen. Sie werfen Katar die Unterstützung von Terrorgruppen und zu enge Kontakte zum Iran vor. Kuwait vermittelt in dem Konflikt.

Die kuwaitschen Behörden hatten 2015 erklärt, eine Terrorgruppe mit Verbindungen zum Iran und der von Teheran finanzierten libanesischen Schiiten-Miliz Hisbollah aufgedeckt zu haben. Mehrere Angeklagte wurden deswegen zu Haftstrafen verurteilt. Der schiitische Iran ist vor allem für das sunnitische Saudi-Arabien ein Erzrivale./jku/DP/zb

