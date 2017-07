Bei der Aktie der SKW Stahl-Metallurgie Holding kommt es am Donnerstag zu einem deutlichen Kursgewinn. Am Nachmittag klettert der Titel auf bis zu 2,89 Euro, aktuell notiert das Papier bei 2,804 Euro mit 3,81 Prozent im Plus. Von Seiten des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...