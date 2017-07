Hannover (ots) -



Vom 2. bis zum 20. August gibt das 32. Maschseefest dem Urlaub eine internationale Bühne und verbreitet maritimes Flair mitten in der City. An 19 Tagen haben die Besucher beim größten Volksfest in Niedersachen die Möglichkeit auf eine kulinarische und künstlerische Weltreise zu gehen.



Den Blick über den Maschsee schweifen lassen, internationale Speisen und Getränke direkt am Wasser genießen und musikalische Highlights unter freiem Himmel erleben - das lässt garantiert Urlaubsgefühle aufkommen. Sportliche und lustige Aktionen auf dem Maschsee sowie vielfältige Attraktionen für Kinder und Familien runden das Programm ab und sorgen für Urlaubsflair und Entspannung mitten in der Stadt.



Gastronomie



Im Westen des Maschsees startet die kulinarische Reise am Mittelmeer mit Paella und spanischen Tapas. Weiter geht es am Nordufer mit internationalen Spezialitäten aus Kanada, Tirol, Miami, Südafrika oder Griechenland. Hier stehen Kässpatzn, kanadischer Flammlachs, deutsche Grillspezialitäten, Sushi oder exotische afrikanische Gerichte auf den Speisekarten. Im Osten, am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bietet die Foodmeile internationale Speisen to go an. Weiter geht es dann über San Francisco zum Geibeltreff. Hier warten original Hamburger Labskaus, Gosch-Fischspezialitäten, rustikale Brotzeiten und eine kulinarische Reise durch Frankreich darauf entdeckt zu werden. Eine Verschnaufpause auf dem Weg rund um den Maschsee bieten die Liegestühle des Pier Islands. Von der neuen Löwenbastion aus, können die Besucher bei healthy-food und exklusiven Weinen den Blick auf das bunte Nordufer genießen. Ein paar Meter weiter ist Platz für irische Lebensfreude: irische Musik und landestypische Speisen und Getränke laden zum Verweilen ein. An der Maschseequelle können sich die Besucher wieder auf deutsche Fleisch-, Fisch- und Salatspezialitäten freuen.



Reservierungen sind unter www.maschseefest.de/tischreservierung möglich. Von Montag bis Samstag beginnen die regulären Öffnungszeiten um 14 Uhr, sonntags bereits um 11 Uhr.



Musikprogramm



Nach dem kulinarischen Bummel um den Maschsee folgt die künstlerische Reise um die Welt: Auf der Maschsee Bühne am Nordufer sowie auf den Bühnen an der neuen Löwenbastion und der Maschseequelle erwartet die Besucher eine große Vielfalt an Konzerthighlights - mit nationalen und internationalen Sängern, grandiosen Cover-Bands und außergewöhnlichen Musikern. Alle Konzerte sind für die Besucher kostenlos!



An den drei Festwochenenden übernehmen die Radiostationen radio ffn, Antenne Niedersachsen und RADIO 21 die Bühne am Nordufer. Traditonell machen die ffn-Moderatoren den Auftakt und begleiten Hannover durch die ersten zwei Sommernächte am Maschsee. Mit Lions Head (4.8.) und Mighty Oaks (5.8.) stehen zwei absolute Megastars auf der Bühne.



Am zweiten Festwochenende entert Antenne Niedersachsen mit dem Comedian Matze Knop (12.8.) die Maschsee Bühne. Am Sonntag, 13.8. fällt um 15 Uhr der Startschuss zum Funbootrennen Bahlsen "Crazy Crossing", das von den Antenne Niedersachsen Moderatoren kommentiert wird. RADIO 21 präsentiert am dritten Wochenende die Bon Jovi Tributeband BOUNCE (18.8.), Beyond Music und Goldplay, eine Coldplay Coverband, am Samstag (19.8.). 89.0 RTL übernimmt mit ihren Resident DJs Stevie T. und Marc Radix in diesem Jahr erstmalig mittwochs das Kommando auf der Maschsee Bühne am Nordufer.



Auch für Kinder und Familien gibt es wieder ein tolles Programm. Alle Informationen zum Maschseefest gibt es unter www.maschseefest.de oder bei Facebook unter www.facebook.com/hannovermaschseefest.



Für alle, die das Maschseefest mit einem Kurztrip nach Hannover verbinden möchten, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) ein passendes Erlebnispaket sowie ein vergünstigtes Gruppenspecial geschnürt. Weitere Information gibt es unter www.maschseefest.de/uebernachten.



