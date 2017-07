Dreieich (ots) -



- Team bilden, Nerf Blaster schnappen, Becher aufstellen und los geht's



- Neben Treffsicherheit und Sportsgeist ist Wir-Gefühl gefragt



- Alle Infos ab sofort auf www.nerf-teamsport.de



Mädchen gegen Jungs, IT gegen Controlling, Lehrer gegen Schüler, die Schillerstraße gegen den Rest - an langen Sommernachmittagen werden Büro, Garten und Sportplatz zum Schauplatz spannender Wettkämpfe, Fangspiele und Action-Jagden. Dabei können sich ab jetzt alle Nerf-Fans zusammentun und gegeneinander antreten. Denn das Spiel mit dem Kult-Spielzeug von Hasbro wird zum Mannschaftssport für klein und groß.



Und so funktioniert der neue Teamsport: Teams mit bis zu vier Spielern treten mit ihren Nerf Blastern gegeneinander an, um innerhalb von einer Minute möglichst viele Becher zu treffen. Hierfür entscheidet sich jeder Spieler für eine Becherfarbe. Ein Team verteilt die Becher auf dem Spielfeld, das andere Team muss mit den Nerf Blastern so viele Becher wie möglich treffen und einsammeln. Danach tauschen die Mannschaften die Rollen und nach einer kompletten Spielrunde, in der jedes Team einmal Becher aufgebaut und eingesammelt hat, werden die erspielten Punkte zusammengezählt. Dabei bringt nicht nur jeder erfolgreich erbeutete Becher der richtigen Farbe einen Punkt. Für das Einsammeln eines falschen Bechers gibt es Punktabzug. Das Team, das zuerst vier Spielrunden für sich entscheidet, gewinnt.



Einer für alle, alle mit Nerf



Die Regeln sind denkbar einfach, sodass sich Nerf-Fans jeden Alters ganz spontan zum Spiel verabreden können. Gespielt werden kann überall, auf dem Bolzplatz, im Park, im Garten, am Baggersee. Alles, was die Teams dafür brauchen, sind Nerf Blaster und acht Becher pro Spieler. Entscheidend für den Erfolg als Mannschaft ist allerdings nicht allein die Treffsicherheit jedes einzelnen Spielers. Es kommt vor allem auch auf Ausdauer, Schnelligkeit, Fitness und Teamgeist an. Erfolgreich sind jene Teams, die schnell zusammenfinden, die eine Mannschaftstaktik entwickeln, in der jeder Spieler seine Rolle beherrscht, geschickt miteinander agieren und clever kommunizieren. Dadurch gewinnt das spannungsreiche Actionspiel mit den Nerf Blastern als Teamsport eine völlig neue Dimension, in der nicht länger nur jeder einzelne zählt. Wie viel Spaß der neue Mannschaftssport macht, zeigen die YouTube-Stars Cheng Loew (https://www.youtube.com/user/Chengloew) und Gong Bao (https://www.youtube.com/channel/UCEEjfMRcXzbAQgZPbZtMA-g).



Komplette Teamsport-Sets zum Selberbauen



Die Bastler unter den Nerf-Fans können sich ihr Set selber zusammenstellen. Dazu gibt es eine Do-it-Yourself-Bauanleitung inklusive Spielregeln auf der neuen Website www.nerf-teamsport.de. Hier finden Nerf-Enthusiasten alles, was sie um loslegen zu können über den Teamsport wissen müssen.



Über Hasbro:



Hasbro (NASDAQ: HAS) ist ein weltweit agierendes Unternehmen, dessen Ziel es ist, die besten Spielerlebnisse zu schaffen. Zu den bekannten, eigenen Marken des Unternehmens zählen MONOPOLY, MY LITTLE PONY, NERF, PLAY-DOH und TRANSFORMERS und führende Partner-Marken. Hasbro bietet für Kinder und Familien Spielwaren und Gesellschaftsspiele, Fernsehserien, Kinofilme, digitale Spiele, sowie Lizenzprodukte in allen relevanten Konsumgüterkategorien.



