Hannover - Wie erwartet hat die EZB auf ihrer heutigen Ratssitzung keine Änderungen an ihrer Geldpolitik beschlossen, so die Analysten der Nord LB.Gleiches gelte für die Forward Guidance, so dass der "Easing Bias" mit Blick auf das Ankaufprogramm bestehen bleibe. Für Herbst habe Draghi eine Entscheidung zur Zukunft des EAPP angekündigt, dies werde der Einstieg in den Ausstieg und somit ein Politikwechsel sein. Die Marktreaktionen auf die Rede Draghis in Sintra würden jedoch das Dilemma zeigen, in dem sich die EZB befinde. Sie müsse einen kontinuierlichen, aber vorsichtigen Ausstiegspfad finden, wolle sie Marktverwerfungen so weit wie möglich vermeiden. Der Exit werde ein Drahtseilakt für die EZB. (20.07.2017/alc/a/a)

