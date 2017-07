Griechenland will an die Kapitalmärkte zurückkehren - wann das krisengebeutelte Land diesen Schritt jedoch gehen wird, bleibt jedoch weiterhin ungewiss. Die Regierung in Athen wartet noch auf den "richtigen Zeitpunkt".

Griechenland lässt sich beim Termin für eine Rückkehr an den Kapitalmarkt nicht in die Karten gucken. Man schaue sich Entwicklungen und Trends an den Anleihe-Märkten genau an, sagte Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos am Donnerstag vor Journalisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...