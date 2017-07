Lieber Leser,

der Goldpreis erholt sich zunehmend mit den Erwartungen an einen weiterhin schwachen US-Dollar. Allerdings bleibt er immer noch innerhalb des großen zulaufenden Dreiecks gefangen. Ein weiterer Ausbruchsversuch könnte erfolgen, wie ich in dem letzten Artikel zum Goldpreis schrieb, weil das derzeitige Umfeld - nämlich die verhaltenen Konjunkturdaten in den USA, weniger straffe FED und mehr straffe EZB - den Goldpreis begünstigen.

FED braucht ... (Rami Jagerali)

