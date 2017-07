Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Angesichts der verschärften Sicherheitshinweise für Reisen in die Türkei fordert die Verbraucherzentrale NRW von Reiseveranstaltern kulante Umbuchungen. "Wenn das Auswärtige Amt jetzt auch Reisende zu erhöhter Vorsicht mahnt und bei kurzfristigen Aufenthalten empfiehlt, sich in Listen bei Konsulaten und Botschaften einzutragen, gehen Urlaubsfreuden und Erholung baden", erwartet NRW-Verbraucherzentralenvorstand Wolfgang Schuldzinski Entgegenkommen. Zwar habe das Auswärtige Amt keine offizielle Reisewarnung herausgegeben. Doch mit der Erklärung von Außenminister Sigmar Gabriel, dass man derzeit niemanden empfehlen könne, in die Türkei zu reisen, sei ein wichtiges Signal für die Reisebranche gesetzt worden: "Wer angesichts dieser aktuellen Entwicklung von einer bereits gebuchten Reise zurücktreten will, sollte bei Veranstaltern auf Verständnis treffen", macht er sich für besorgte Urlauber stark.



Insbesondere weil das Verfahren zur empfohlenen Eintragung in die Listen bei Botschaft und Konsulaten noch unklar sei, müssten hier schnell kundenorientierte Lösungen gefunden werden.



OTS: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121716 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121716.rss2



Pressekontakt: Beate Wagner Tel. (0211) 38 09-135 beate.wagner@verbraucherzentrale.nrw