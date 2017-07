Solarpionier Gigawatt Global weitet seine Ökostromangebote in Afrika aus

"Dadurch, dass wir bei unseren kommerziellen Investitionen auch netzferne Projekte realisieren, helfen wir Millionen von Menschen in Burundi und in ganz Afrika." - Yosef I. Abramowitz, CEO, Gigawatt Global

BUJUMBURA, Burundi, 20. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Innenstadt von Bujumbura ist dank einer innovativen Partnerschaft zwischen Bürgermeister Freddy MBONIMPA und Gigawatt Global (http://GigawattGlobal.com (http://gigawattglobal.com/)), Gründungsmitglied des Power Africa-Programms "Beyond the Grid", etwas heller geworden.

Diese Woche wurden an der viel befahrenen zentralen Bushaltestelle und dem nahe gelegenen Marktplatz solarbetriebene 'Lichtinseln' in Betrieb genommen, die für längere Öffnungszeiten und mehr persönliche Sicherheit sorgen.



"Die Stadt Bujumbura freut sich, bei diesem wichtigen Straßenbeleuchtungsprojekt mit Gigawatt Global zusammenzuarbeiten", sagte Bürgermeister Freddy MBONIMPA. "Dieses Projekt wird die Sicherheit erhöhen und den Bürgern von Bujumbura mehr Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung bieten. Alle Beteiligten hoffen und wünschen sich, dass dieses Projekt bald auf die ganze Stadt sowie auf weitere Städte in Burundi ausgedehnt wird."



Gigawatt Global führt derzeit Gespräche über eine Ausweitung der solarbetriebenen 'Lichtinseln' auf die ganze Stadt und weitere wichtige Orte in Burundi. "Wir sind sehr dankbar und freuen uns, mit der Stadt Bujumbura und dem ehrenvollen Bürgermeister Freddy MBONIMPA zusammenzuarbeiten, um diesen wichtigen ersten Schritt des Straßenbeleuchtungsprojekts zu realisieren", sagte Michael Fichtenberg, Managing Director, Gigawatt Global Burundi. "Wir haben vor, als Teil unseres größeren Programms der grünen Elektrifizierung in Burundi die gesamte Hauptstadt und weitere Orte einzubeziehen. Dabei planen wir in der ersten Programmphase mit 40 'Lichtinseln'", sagte Fichtenberg weiter. "Jedes Land, in dem wir kommerzielle Solarfelder entwickeln, erhält zusätzliche Vorteile wie diese 'Lichtinseln' und die ländliche Elektrifizierung mit Mini-Stromnetzen."



Gigawatt Global, das seine Projekte zu 100 % selbst finanziert, hat den Weg für kommerzielle, solarbetriebene Kraftwerke in Afrika südlich der Sahara bereitet. Das erste Kraftwerk diese Art entstand 2014 in Ruanda und macht zurzeit 6 % der Stromerzeugungskapazität der Landes aus. Gigawatt Global wird in den nächsten sechs Monaten ein 7,5-Megawatt-Solarfeld in der Gitega-Region von Burundi fertig stellen, das 15 % der Stromerzeugungskapazität des ostafrikanischen Landes ausmachen wird. Ähnliche Projekte werden derzeit in 10 afrikanischen Ländern entwickelt, unter anderem in Liberia und Südsudan.



"Mehr als 95 % der 11 Millionen Einwohner von Burundi haben keinen Zugang zur Elektrizität. Gigawatt Global ist stolz darauf, durch die Bereitstellung von Ökostromanlagen im Land eine wichtige Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu spielen", sagte Josef Abramowitz, CEO, Gigawatt Global. "Durch die Ausweitung unserer Investitionen von kommerziellen Projekten auf netzferne Anlagen helfen wir Millionen von Menschen in Burundi und in ganz Afrika und werden ein führender Anbieter von Ökostromprojekten auf dem ganzen Kontinent."



Das 'Lichtinseln'-Projekt in Bujumbura wird von einem Team verwirklicht, zu dem die hiesigen Mitglieder Patrick NZINTUNGA, Gigawatt Global Regional Coordinator, und Deo HUGERE, Gigawatt Global Engineer, gehören. Die Engineering-, Beschaffungs- und Baukomponenten dieses Projekts werden von Asantys System durchgeführt. Das Pilotprogramm wird durch die Energy & Environmental Partnership (EEP), eine Initiative der Regierungen Großbritanniens, Österreichs und Finnlands unterstützt, sowie durch ein Impact Investment des Unternehmers Alex Goldberg.



"Gott schütze die Menschen von Burundi", sagte Goldberg. "Wir fanden in Bujumbura einen Ort, der reif für Innovation und offen für wirtschaftliche Entwicklung ist."



Als Teil des Engagements von Gigawatt Global für mehr soziale Verantwortung hat einer seiner Investoren, Mark Gelfand, das STEM Centre für Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik der Université Polytechnique de Gitega finanziert und gebaut.

Gigawatt Global ist ein Unternehmen für Solarstrom und gesellschaftliche Entwicklung, bei dem es darum geht, der afrikanischen Bevölkerung - beginnend mit Ruanda und Burundi - neue Chancen zu eröffnen.

Über Gigawatt Global:

Gigawatt Global ist ein multinationales Unternehmen für erneuerbare Energien, das in Afrika neue Ökostromquellen erschließt und die soziale Entwicklung voranbringen möchte. Das im amerikanischen Besitz befindliche niederländische Unternehmen wird von einem Team erfahrener Projektentwickler, Finanziers, Impact-Investoren und Solarenergieexperten geführt und entwickelt, finanziert, besitzt und betreibt Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Sonne, Wind und Wasserkraft) auf dem afrikanischen Kontinent.

Über das Power Africa-Programm "Beyond the Grid":

Ziel der Power Africa-Initiative der US-amerikanischen Behörde für internationale Entwicklung (USAID) ist es, mithilfe von 60 Millionen neuen Stromanschlüssen und der sauberen Erzeugung von zusätzlichen 30.000 Megawatt den Zugang zu Strom zu ermöglichen. Power Africa ist dabei, technische Experten und Rechtsexperten, Unternehmen und Personen aus dem Privatsektor sowie Regierungen auf der ganzen Welt zusammenzubringen, um mehr Menschen den Zugang zu Strom zu ermöglichen.

Pressekontakt:

Michael Fichtenberg

Gigawatt Global

+972 54 976 0092

