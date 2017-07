Mainz (ots) - Freitag, 21. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Michael Schanze, Moderator und Musiker Steven Gätjen, Moderator



Rechtschutzversicherungen im Check - Was ist bei der Auswahl wichtig? Schattenspender für die Terrasse - Handwerksprofi Mick Wewers gibt Tipps Rezept für einen leckeren Nudelsalat - Chefkoch Roßmeier zeigt wie's gelingt



Freitag, 21. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Gedenken an Amoklauf in München - Ein Jahr nach dem Anschlag Expedition: Berlin bei Nacht - Miteinander der Kulturen in Kreuzberg Küchenträume - Graziellas Lachsforelle



Freitag, 21. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute spezial William & Kate in Hamburg Moderation: Karen Webb



Am dritten Tag ihrer Deutschlandreise besuchen William und Kate mit ihren Kindern Hamburg. Nach einem Konzert in der Elbphilharmonie verlassen die Königlichen Hoheiten am Nachmittag Deutschland. In einem "Leute heute spezial" werden die Höhepunkte des Tages und der gesamten Reise noch einmal zusammengefasst.



Freitag, 21. Juli 2017, 22.55 Uhr



aspekte Moderation:



"Weit": Dokufilm über eine Weltreise - Der Überraschungshit des Sommers Der Roman: American War - Apokalyptische Szenen der Zukunft Wie geht erfolgreiche Migration? - Strebermigranten Regisseur Barrie Kosky in Bayreuth - Meistersinger zur Festspiel-Eröffnung Marcel Duchamp und sein Pissoir - Fountain und die Frage, was ist Kunst



Gäste: Emilia Smechowski, Autorin "Wir Strebermigranten" Thomas Dybdahl, Musiker, mit "Like Bonnie und Clyde"



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121