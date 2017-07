OT-Morpho, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Sicherheits- und Identifizierungstechnologien, meldete heute, dass sein eingebettetes sicheres Element für das Internet der Dinge (IoT), IoThrive Tiny SE+, die CSPN1, die Sicherheitszertifizierung der obersten Stufe, erhalten hat. IoThrive Tiny SE+ ist das erste eingebettete sichere Element seiner Art, das diese Zertifizierung bekommen hat. Sie wird von der französischen Sicherheitsbehörde ANSSI2 vergeben.

OT-Morpho hat das IoThrive Tiny SE+ zur Verwaltung von Identitäten und sicheren Daten in jedem nichtzellularen Netz entwickelt. Auf dem sich rasch entwickelnden IoT-Markt ist die Validierung und Zertifizierung der Sicherheit von Produkten bedeutend, insbesondere in einem Zeitalter, in dem jedes Gerät inzwischen zum Ziel von Hackern werden kann. Den Datenschutz und die Sicherheit im Internet der Dinge garantieren zu können, wird für den Markterfolg vernetzter Gegenstände entscheidend sein.

Im Gegensatz zu anderen Programmen umfasst die CSPN-Zertifizierung nicht nur die Hardware, sondern auch die Software des Produkts. Sie bestätigt die Robustheit der Sicherheit des gesamten Produkts IoThrive Tiny SE+. Jean-Yves Bernard,Security Manager bei StarChip, einer Tochtergesellschaft von OT-Morpho, erläuterte: "Zur Erlangung der CSPN-Zertifizierung wurden alle Bestandteile der Lösung mithilfe von Mitteln und Methoden getestet, die ein Hacker in der Praxis anwenden würde. Das Bestehen dieser Tests schafft reales Vertrauen in die Fähigkeit unseres Produkts, jedem Angriff standzuhalten. Diese Zertifizierung ist ein weiterer Beleg unserer Entschlossenheit, Produkte bereitzustellen, in die unsere Kunden ihr ganzes Vertrauen setzen können".

OT-Morpho ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Sicherheits- und Identifizierungstechnologien. Es verfolgt das Ziel, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, auf eine Weise zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu pendeln, zu reisen und sogar zu wählen, die in einer vernetzen Welt inzwischen möglich ist.

Während unsere physischen und digitalen, zivilen und wirtschaftlichen Lebensweisen konvergieren, steht OT-Morpho genau an diesem Schnittpunkt, um das Beste aus Sicherheits- und Identitätstechnologien zu nutzen und maßgeschneiderte Lösungen für ein breites Spektrum an internationalen Kunden aus Schlüsselbranchen bereitzustellen, darunter Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Identität, Sicherheit und IoT.

Mit einem Umsatz von nahezu 3 Milliarden Euro und mehr als 14.000 Mitarbeitern ist OT-Morpho aus der Fusion zwischen OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) hervorgegangen, die am 31. Mai 2017 abgeschlossen wurde. Das neue Unternehmen trägt vorläufig die Bezeichnung "OT-Morpho" und wird seinen neuen Namen im September dieses Jahres enthüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.morpho.com und www.oberthur.com

Folgen Sie @Safran_Morpho und @OT_TheMcompany auf Twitter.

1CSPN Certification de Sécurité de Premier Niveau, Sicherheitszertifizierung der obersten Stufe für Informationstechnologieprodukte. Weitere Informationen finden Sie hier

2ANSSI = Autorité Nationale en matière de Sécurité et de défense des Systèmes d'Information, Französische nationale Behörde für Sicherheit in Informationssystemen. Weitere Informationen finden Sie hier

