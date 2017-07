Unterföhring (ots) -



Wer sind die bisher ca. 8.000 Toten im Drogen-Kampf auf den Philippinen? Wurden sie wirklich in Notwehr von der Polizei erschossen? Warum fühlen sich überführte Dealer und Süchtige nach eigener Aussage in den Gefängnissen Manilas sicherer als zu Hause? Reporter Thilo Mischke geht in "Uncovered: Rausch" den Ursachen und Folgen des brutalen Drogenkriegs auf den Philippinen auf den Grund. ProSieben zeigt seine Premium-Reportagen ab Montag, 24. Juli 2017, um 21:10 Uhr zur Primetime. Thilo Mischke: "Ich stand an Tatorten in Manila, an denen das Blut noch nicht getrocknet war. Die Polizei vor Ort vermittelte mir eher ein Gefühl der Bedrohung als der Sicherheit. Was bedeutet es für ein Land, wenn ein Präsident im Fernsehen dazu aufruft, die Nachbarn zu erschießen, sollten sie mit Chrystal Meth handeln?"



Organisiertes Verbrechen, Hochrisikotourismus, Auftragskiller, Freiheitskämpfer - der Reporter Thilo Mischke recherchiert für die ProSieben-Reportage-Reihe in fünf neuen Folgen ("Rausch", "Tourismus extrem", "Kämpfer", "Schmutzige Geschäfte" und "Organisiertes Verbrechen") an Brennpunkten rund um den Globus. "Uncovered" wurde im Auftrag von ProSieben von "partizipzwei - bewegtbildproduktion" produziert.



Fünf neue Folgen "Uncovered" mit Thilo Mischke - ab Montag, 24. Juli 2017, um 21:10 Uhr auf ProSieben



