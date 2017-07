FRANKFURT (Dow Jones)--Der Premiumautobauer BMW bekommt einen neuen Vertriebsvorstand. Zum 1. Januar 2018 wird Pieter Nota in das Führungsgremium des Konzerns eintreten und dort das Vertriebsressort übernehmen, wie die BMW AG mitteilte. Er folgt auf Ian Robertson, der nach Amtsübergabe an Nota als "BMW Group Botschafter für UK" tätig sein und Ende Juni 2018 in den Ruhestand treten wird.

Der 52-jährige Nota ist aktuell Marketingvorstand beim niederländischen Elektronikkonzern Philips. Er leitet dort zugleich im Vorstand die Sparte "Personal Health". Vorher saß er im Vorstand von Beiersdorf.

July 20, 2017 10:16 ET (14:16 GMT)

