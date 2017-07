Die Übernahme ermöglicht Park Place Technologies, seine globale Präsenz im gesamten Nahen Osten und in ganz Asien auszubauen



Cleveland (ots/PRNewswire) - Park Place Technologies kündigte heute an, dass eine Akquisition mit Performance Data, einem IT-Service-Provider mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware und Niederlassungen in Singapur und Malaysia, im Rahmen einer Carve-Out-Transaktion abgeschlossen wurde. Die Konditionen, unter denen die Transaktion stattfand, wurden nicht bekanntgegeben, jedoch erwirbt Park Place die Mehrheit der Vermögenswerte von Performance Data, wodurch es dem Unternehmen ermöglicht wird, seine bestehenden Datacenter-Services und Supportdienste auf ganz Asien und darüber hinaus auszudehnen. Das Unternehmen plant die sofortige Eingliederung von Betriebs-, Verkaufs- und Kundendienstaktivitäten sowie die Integration von Vertriebs- und Supportdiensten.



"Wir freuen uns sehr, Performance Data im Team von Park Place Technologies willkommen zu heißen", sagte Ed Kenty, Vorstandsvorsitzender und CEO bei Park Place Technologies. "Die überzeugende Erfolgsgeschichte von Performance Data, was die Bereitstellung von überlegenen IT- und Support-Dienstleistungen betrifft, passt perfekt zur Mission und Zukunftsvision von Park Place. Während wir stets in neue Wachstumschancen investieren, freuen wir uns darauf, gleichzeitig unser Mitarbeiterpotenzial und unsere globalen Kapazitäten zugunsten unserer Kunden zu erweitern."



Seit 2008 bietet Performance Data immer mehr Fortune-100-Unternehmen sowie kleinen und mittelgroßen IT-Kunden in ganz Asien und im Nahen Osten seine Dienste an. Performance Data, das die meisten großen OEM-Hardwaresysteme und Betriebssystem-Plattformen unterstützt, wird die bei Park Place bestehenden Prozesse und Dienste integrieren, wodurch dem Unternehmen die Expansion seines globalen Betriebes ermöglicht wird. Kunden von Park Place werden demnach von einem erfahrenen, erstklassigen Techniker-Team profitieren.



James Lim, COO bei Performance Data, bleibt weiterhin als AVP für Asien im Team. Lim fügte hinzu: "Ich möchte in meinem eigenen Namen und im Namen der gesamten Mannschaft von Performance Data sagen, dass wir begeistert darüber sind, bald zu Park Place Technologies zu gehören. Diese neue Partnerschaft ermöglicht es uns, neue Höhen zu erreichen und unseren Kunden schnellere Durchlaufzeiten, eine maßgeschneiderte Kundenbetreuung und besseren Service zu liefern. Wir freuen uns darauf, bei der Bereitstellung von hochqualitativem IT-Service an Rechenzentren in ganz Asien und im Nahen Osten zusammenarbeiten zu dürfen."



Die Akquisition von Park Place durch Performance Data ist die vierte Übernahme in den letzten 12 Monaten und das jüngste Unterfangen des Unternehmens, seine Position als Weltmarktführer im Bereich Legacy Storage für Unternehmen und IT- und Hardware-Wartung zu stärken und auszuweiten.



"Park Place hat eine starke Kundenbasis in ganz Asien und im Nahen Osten", fügte Chris Adams, Präsident und Chief Operating Officer bei Park Place Technologies hinzu. "Die Akquisition von Performance Data bietet uns eine großartige Gelegenheit, unser regionales Service-Angebot zu verbessern und unsere Fähigkeit zu optimieren, mehr Kunden rund um die Welt zu bedienen."



Im November 2016 eröffnete Park Place in Asien einen Standort in Singapur. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen im Mai 2017 Prestige Data Centre Solutions, einen im Vereinigten Königreich ansässigen Anbieter von IT-Infrastruktur-Lösungen.



Über Performance Data



Performance Data, ein Unternehmen im Privatbesitz mit Hauptsitz in Delaware, USA, ist ein globaler IT-Dienstleister, der sich auf Hardware-Wartung und Systemintegration spezialisiert. Seit seiner Gründung im Jahre 2008 blickt Performance Data auf eine Erfolgsgeschichte zurück, in der die Bereitstellung von Qualitätsdiensten für Kunden im Vordergrund steht, die vorwiegend IT-Dienste an weltweit agierende Firmen bereitstellen, und bietet weltweit flexible und zuverlässige externe Wartungsarbeiten für Hardware-Komponenten der meisten bedeutenden Erstausrüster und Betriebssystem-Plattformen an.



Über Park Place Technologies



Seit 1991 stellt Park Place Technologies alternative Storage-Lösungen nach Ablauf der Garantiezeit sowie Wartungsdienste für Server und Netzwerkkomponenten für IT-Rechenzentren zur Verfügung. Als weltweit größte Organisation, die sich ausschließlich auf die Wartung von Komponenten nach deren Garantieablauf spezialisiert, unterstützt Park Place mehr als 9.000 Unternehmen in über 100 Ländern mit einem außergewöhnlichen Kundenservice und erstklassigen Diensten und bietet damit unter anderem Regierungsbehörden, höheren Bildungseinrichtungen und Institutionen des Gesundheitswesens bis hin zu Cloud Service Providern, KMU und Fortune-500-Unternehmen erhebliche betriebliche Vorteile.



