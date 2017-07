Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -



Dank der Bemühungen des italienischen Kultusministers Dario Franceschini, des florentinischen Bürgermeisters Dario Nardella und des Leiters der Uffizien Eike Schmidt ist der berühmte Vasarikorridor, der auch als "Gang der Prinzen" bekannt ist und den exklusivsten Durchgang von Florenz darstellt, endlich wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Weekend in Italy (WeekendinItaly.com), der führende Anbieter von Online-Reisedienstleistungen, der sich ausschließlich auf Italien konzentriert, bietet mit dem Kombiticket "Vom Palazzo Vecchio zu den Uffizien" (https://www.weekendinitaly.com /de/firenze/museo_dett/235-kombitickets-pakete/9591-vom-palazzo-vecch io-zu-den-uffizien-kombiticket.html) Zugang zu dieser einzigartigen Gelegenheit. Das Einzelticket ermöglicht den Zugang zum Palazzo Vecchio und den Uffizien durch den ersten Teil des Vasarikorridors in der Via della Ninna.



Die 1565 von Cosimo de' Medici beim Hofarchitekten Giorgio Vasari für einen sicheren Weg vom Wohnsitz im Palazzo Pitti zum Regierungssitz im Palazzo Vecchio in Auftrag gegebene geheime Passage überquert den Fluss Arno an der Ponte Vecchio. Statt eines feuchten, geheimen Tunnels wählten die Medicis genialerweise einen luftigen Durchgang, der ihren Status im wahrsten Sinne des Wortes auf eine höhere Ebene hob.



"Es freut mich zu hören, dass die Uffizien nun wieder direkt vom Palazzo Vecchio aus erreichbar sind", so Alessandro Naldi, Gründer und CEO von Weekend in Italy. "Es handelt sich dabei nicht nur um einen einzigartigen historischen und künstlerisch wertvollen Durchgang, sondern um ein Monument, das die politische Ansicht Machiavellis verkörpert, der dem Medici-Prinzen nahelegte 'zu sehen, ohne gesehen zu werden'. Bislang stand der Vasarikorridor ? ein architektonisches Meisterwerk mit einer Auswahl der schönsten Kunstwerke der Medici-Sammlung ? der Öffentlichkeit lediglich zu speziellen Anlässen und im Rahmen von Führungen offen. Jetzt können Besucher dank des Kombitickets von WeekendinItaly.com im wahrsten Sinne des Wortes einen Rundgang durch die Geschichte und durch eines der Wahrzeichen von Florenz unternehmen."



Aus Sicherheitsgründen ist der Durchgang vorerst vom Palazzo Vecchio bis zu den Uffizien geöffnet. Der Rundgang ist lediglich im Voraus und nur für kleine Gruppen von bis zu 25 Personen buchbar. Wir warten weiterhin auf die Neueröffnung des Vasarikorridors Anfang 2018.



Weekend in Italy bietet Reisenden seit 1995 seine Dienste an. Das Dienstleistungsangebot umfasst über 600 Touristendienste für Abenteuerlustige, darunter Rundgänge, Ausflüge und Online-Ticketbuchungen für große italienische Museen.



