Hannover - Die Bank of Japan ändert nichts am Maßnahmenkatalog, verschiebt die Zeitplanung für die Erreichung des Inflationsziels um ein sechstes (sic!) Mal, so die Analysten der Nord LB.Sie glaube es nun im Fiskaljahr 2019 erreichen zu können. Wenn man vier Jahre ein Ziel verschiebe, sei es eigentlich kein Ziel mehr. Dass es nicht angepasst werde, liege wohl am möglichen Gesichtsverlust, einen Fehler einzugestehen. Eigentlich könne die Bank derzeit zufrieden sein, die Preise seien außerhalb der "roten" Zone und die Wirtschaft entwickele sich sehr gut. Wenn da nicht der Plan wäre, der den Notenbankern im Nacken sitze. (20.07.2017/alc/a/a)

