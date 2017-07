Ein anziehender Euro hat den Aktienmärkten in Europa am Donnerstagnachmittag ihre zuvor erzielten Gewinne gekostet. Zeitweise mit bis zu 1 Prozent im Plus liegend, rutschte der Dax im Eiltempo ins Minus ab, als die Gemeinschaftswährung am Nachmittag an Fahrt gewann und wieder mehr als 1,16 US-Dollar kostete.

