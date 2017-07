Bologna, Italien (ots/PRNewswire) -



GVS S.p.A, ein führendes Unternehmen für Mikrofiltrierung, gab heute bekannt dass eine Vereinbarung mit Industrial Opportunity Partners ("IOP"), eine Privatkapitalgesellschaft mit operativem Fokus , getroffen wurde, über den Erwerb von Kuss Filtration Inc. ("Kuss").







(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/537434/GVS_Logo.jpg )







(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/537435/Kuss_Filtration_Logo.jpg )



Durch die Vereinigung ihrer jeweiligen technischen Kompetenzen, Ihrer globalen Vertriebs- und Distributionsnetzwerke, werden GVS und Kuss zusammen die Penetration des Mikrofiltrationsmarkts im Automobilbereich maximieren. "GVS hat hohe Erwartungen durch diese neue Investition", erklärte Massimo Scagliarini, CEO von GVS. "Kuss Filtration bringt uns umfangreiche Markterfahrung in der Kraftstofffiltration. Sein qualifiziertes Management Team, sein Produktportfolio und seine bedeutende Marktposition, wird der Automotive Division von GVS eine eindeutige Führungsposition auf dem Automotive Mikrofiltrationsmarkt geben."



"Wir sind begeistert, Teil der GVS Group zu werden", erklärte Hasnain Merchant, CEO von Kuss. "Diese Partnerschaft wird uns ermöglichen, unsere Designfähigkeiten und unser technisches Know-how vollständig einzusetzen. Wir werden somit unseren Kunden auch zusaetzliche Produkte und Lösungen anbieten können."



Nach dem Zusammenschluss, wird GVS an 26 Standorten in 22 Ländern weltweit tätig sein. Das Unternehmen wird 2.300 Mitarbeiter beschäftigen und die Branchen Healtcare, Automobil, Biowissenschaften, persönliche Schutzausrüstung, HVAC und Haushaltsgeräte, Motorgeräte, Powersport und kommerzielle On- und Off-Highway-Fahrzeuge bedienen.



GVS wurde von Ice Miller beraten und IOP und Kuss von Robert W. Baird & Co. und Winston & Strawn LLP.



Informationen zu GVS:



GVS wurde im Jahr 1979 gegründet und ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für die Entwicklung und die Herstellung von Filtrationsprodukten, die vorrangig die Märkte Medizin, Automobil, Sicherheit, Biowissenschaften, Haushaltsgeräte und Industrie bedienen. GVS verfügt über elf Produktionsstandorte in Italien, im Vereinigten Königreich, in Brasilien, China, Rumänien und in den Vereinigten Staaten sowie Vertriebsniederlassungen in 22 Ländern.



Informationen zu Kuss Filtration:



Kuss wurde im Jahr 1949 gegründet und stellt eine große Bandbreite an Filtern für Kraftstoffe, Öl, Schmiermittel und Harnstoff sowie Motoransaugluftfilter, Kabinenluftfilter und Emissionsfilter für eine weltweit ansässige Kundenbasis für die Märkte Leichtfahrzeug, Motorgeräte, Powersport und kommerzielle On- und Off-Highway-Fahrzeuge her. Mit Hauptsitz in Findlay (OH) weist Kuss vier Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Brasilien und China sowie Vertriebsniederlassungen in Frankreich und der Schweiz auf.



Information zu IOP:



IOP mit Sitz in Evanston (IL) ist eine Privatkapitalgesellschaft mit einem eingesetzten Kapital in Höhe von 910 Millionen US$ seit der Gründung. Der Schwerpunkt von IOP liegt auf dem Erwerb und der Verwaltung von mittelständischen Herstellungsunternehmen und wertsteigernden Vertriebsunternehmen. Mittels seines operativen Ansatzes und dezidierten Board of Operating Principals kann IOP eine Erfolgsgeschichte bezüglich der Stabilisierung, des Wachstums und der Wertsteigerung seiner erworbenen Unternehmen vorweisen.



OTS: GVS S.p.A and Kuss Filtration newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127397 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127397.rss2



Pressekontakt: guido.amadesi@gvs.com oder +39-051-6176338 KUSS Filtration Kontakt: H.Merchant@kussfiltration.com oder +1(419)423-9040