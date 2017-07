Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Ulf Sommer sieht, dass viele Privatanleger auf Kursgewinne bei digitalen Währungen setzen.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Wenn man in Statistiken beliebte Basiswerte entdeckt, in die Anleger investieren, dann fällt seit längerer Zeit eine neue Möglichkeit auf: Bitcoins. Diese digitale Währung ist der neue Liebling der Privatanleger. Viele investieren in die Kryptowährung über Zertifikate, die die Kursschwankungen 1:1 abbilden. Wenn ich mir aber die extremen Schwankungen der digitalen Währungen anschaue, dann kann ich keinen klassischen Investmentansatz erkennen, eher eine Lust am Zocken wie im Spielkasino. Von Hackerangriffen, bei denen Anleger plötzlich alles verlieren können, ganz zu schweigen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Europäische Zentralbank hat am Donnerstag erwartungsgemäß keine Erhöhung des Leitzinses unternommen. ...

