FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt praktisch unverändert aus dem Handel gegangen. Zunächst hatte die geldpolitische Entscheidung der EZB den DAX gestützt. Sie beließ die Forward Guidance zu den Anleihekäufen unverändert. Insbesondere hält sich die EZB die Option offen, das Volumen und/oder die Dauer der Wertpapierkäufe zu erhöhen, was am Markt taubenhaft interpretiert wurde. In der Pressekonferenz schlug EZB-Präsident Mario Draghi dann aber einen eher ausgeglichenen Ton an und wich nur in Details von den Aussagen der Juni-Sitzung ab.

Die Draghi-Kommentare erwischten die Anleger auf dem falschen Fuß. Diese hatten nach der EZB-Entscheidung zur Forward Guidance mit einem zurückhaltenderen Auftritt des EZB-Präsidenten gerechnet. Draghi unterstrich, dass das Wachstum in der Euro-Zone an Schwung gewinne, zugleich eine substanzielle geldpolitische Lockerung aber weiter nötig sei. Damit hält sich die EZB alle Optionen offen, vor allem die Möglichkeit eines Tapering im Herbst. Der Euro stieg nach den Draghi-Aussagen im Hoch auf 1,1658 Dollar. Der DAX verlor 5 Punkte auf 12.447 - im Tageshoch hatte der Index bei 12.576 gestanden.

Der Softwarekonzern SAP hat nach einem deutlichen Umsatzwachstum im zweiten Quartal seine Umsatzprognosen mit Ausnahme des reinen Cloudgeschäfts angehoben und die Erwartung für das Betriebsergebnis bestätigt. Zugleich wurde ein Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Euro angekündigt. Die operative Marge ging allerdings stärker als erwartet zurück. Auch der Zuwachs im Cloudgeschäft fiel verhaltener aus als erhofft. Independent Research sprach von einer enttäuschenden Ergebnisentwicklung. Die Analysten erwarten zudem für das zweite Halbjahr Währungsbelastungen. SAP verloren 0,2 Prozent.

T-Mobile US erhöht Ausblick für 2017

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im zweiten Quartal seinen Wachstumskurs ungebremst fortgesetzt und den Gewinn mehr als verdoppelt. Für das laufende Geschäftsjahr setzt sich die US-Tochter der Deutschen Telekom nun ambitionierte Ziele. So strebt T-Mobile US nun ein Kundenwachstum bei den lukrativen Vertragskunden von netto 3,0 bis 3,6 Millionen an. Das bisherige Ziel hatte auf 2,8 bis 3,5 Millionen gelautet. Das soll sich auch beim Gewinn bemerkbar machen. Deutsche Telekom stiegen um 0,6 Prozent.

Siemens führten mit Aufschlägen von 1,3 Prozent die Gewinnerliste im DAX an. Im Handel war von einer Erholungsbewegung nach dem tagelangen Abgabedruck die Rede. Ein Händler verwies zudem auf Umschichtungen aus ABB nach schwächeren Geschäftszahlen der Schweizer. Lufthansa brachen dagegen um 8,6 Prozent ein. Die Aktie wurde von schwächeren Ausblicken von United Continental und Easyjet belastet, die branchenweit Gewinnmitnahmen auslösten.

Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen ging es für die Hella-Aktie um 3,6 Prozent nach oben. Adva brachen nach sehr schwachen Zahlen um 17,4 Prozent ein. Nach Meinung aus dem Handel hat das Unternehmen viel Vertrauen bei den Anlegern verspielt. Sixt gewannen nach einer Erhöhung der Jahresprognose 2 Prozent. Nach schwachen Zahlen büßten Zooplus 9,6 Prozent ein. Nach Einschätzung von Hauck & Aufhäuser hat ein verschärfter Wettbewerb das Umsatzwachstum belastet.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 107,3 (Vortag: 77,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,93 (Vortag: 2,83) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.447,25 -0,04% +8,42% DAX-Future 12.422,50 -0,08% +8,56% XDAX 12.431,29 -0,38% +8,60% MDAX 24.856,88 -0,63% +12,02% TecDAX 2.291,85 -0,01% +26,50% SDAX 11.115,27 -0,50% +16,76% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,05 25 ===

July 20, 2017 11:49 ET (15:49 GMT)

