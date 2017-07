Mainz (ots) -



Mit "New Tricks" startet ZDFneo am Montag, 31. Juli 2017, 10.40 Uhr, eine neue britische Krimiserie. Die Folgen der 9. bis 12. Staffel laufen montags bis freitags als deutsche Erstausstrahlung. Ab Mittwoch, 26. Juli 2017, 23.15 Uhr, sind außerdem neue Folgen der Krimiserien aus Frankreich und Großbritannien zu sehen: "Candice Renoir", "Father Brown" und "No Offence".



In "New Tricks" ermittelt UCOS, eine Spezialeinheit von Scotland Yard, die zuständig für Kriminalfälle ist, die schon lange ungelöst sind. Unter der Teamleiterin DS Sandra Pullman (Amanda Redman) arbeiten die pensionierten Polizisten Jack Halford (James Bolam), Brian Lane (Alun Armstrong) und Gerry Standing (Dennis Waterman) mit Hochdruck daran, diese Fälle zum Abschluss zu bringen. In Folge 1, "Jacks Geheimnis", beauftragt Stephen Fisher vom Geheimdienst die UCOS, einen Fall aus dem Jahr 1851 aufzuklären, bei dem eine junge Frau ermordet wurde. Keinem ist klar, weshalb der Fall noch relevant sein soll, doch Fisher setzt das Team massiv unter Druck.



Die Staffeln 3 und 4 von "Candice Renoir" sind als deutsche Erstausstrahlung ab Mittwoch, 26. Juli 2017, ab 23. 15 Uhr, in Doppelfolgen in ZDFneo zu sehen: Polizeikommandantin Candice Renoir (Cécile Bois) ist nicht nur in ihre Heimat, sondern auch in ihren Beruf zurückgekehrt. Als alleinerziehende Mutter von vier Kindern und mit einem Team, das sie anfänglich nicht akzeptierte, hatte sie es nicht leicht. Doch mittlerweile läuft es beruflich und privat für Candice sehr gut. In Folge 1 der 3. Staffel, "Der Überfluss ist besser als der Mangel", wird der 24-jährige Joachim Brisset tot auf der Uferpromenade von Sète gefunden. Er wurde mit Strychnin vergiftet. Candice Renoir und ihr Team finden heraus, dass Joachim bei einer Gruppe von "Freeganern" gewohnt hat, Menschen, die versuchen, ohne Geld zu leben, und sich von Lebensmitteln aus dem Abfall ernähren. Die Ermittlungen ergeben, dass der Getötete dort undercover tätig war und an einem Buch über "Freeganer" schrieb.



"Father Brown" startet mit der 5. Staffel ebenfalls als deutsche Erstausstrahlung ab Freitag, 28. Juli 2017, ab 20.15 Uhr, in Doppelfolgen in ZDFneo: Das Dienstmädchen Ruby wird auf Lady Davinas Anwesen tot aufgefunden. Zunächst ist Lady Felicias Nichte Bunty die Verdächtige. Father Brown (Mark Williams) ist skeptisch.



ZDFneo zeigt ab Montag, 31. Juli 2017, ab 23.25 Uhr, die 2. Staffel der Serie "No Offence" als deutsche Erstausstrahlung. Die Serie wird ebenfalls in Doppelfolgen ausgestrahlt. Detective Inspector Vivienne Deering (Joanna Scanlan) ist eigenwillig und nicht gerade zimperlich. Damit hat sie genau das richtige Rüstzeug, um ihren Job erfolgreich auszuüben. Gemeinsam mit ihrem engagierten Team ermittelt sie an den Brennpunkten Manchesters. In Folge 1 der 2. Staffel, "Der Anschlag", explodiert während der Beerdigung von Herbie Attah, dem Sohn der Gang-Anführerin Nora Attah, eine Bombe. Für DI Deering ist klar, dass nur eine andere Gang dahinterstecken kann.



