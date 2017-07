NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am Donnerstag recht wechselhaft. Nach neuen Rekordhochs im frühen Geschäft haben die Indizes nach unten abgedreht. Gegen Mittag Ortszeit fällt der Dow-Jones-Index um 0,3 Prozent auf 21.579 Punkte, der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite geben jeweils 0,1 Prozent ab. Die Anleger müssen nicht nur eine neue Flut von Unternehmenszahlen verarbeiten, sondern auch eine Reihe von Konjunkturdaten und die Ergebnisse zweier Notenbanksitzungen.

Noch bevor in New York die Startglocke läutete, wurde das Ergebnis der EZB-Ratssitzung bekanntgegeben. Erwartungsgemäß bestätigte die Europäische Zentralbank ihren geldpolitischen Kurs. Auch der Passus, wonach Volumen und/oder Dauer der Anleihekäufe erhöht werden könnten, wurde im Begleitkommentar zum Zinsentscheid beibehalten. Etwa die Hälfte der Analysten hatte erwartet, dass die EZB diesen Passus fallen lässt. Der Euro kam daraufhin etwas zurück und fiel auf sein Tagestief bei 1,1479 Dollar.

In der anschließenden Pressekonferenz zeigte sich EZB-Präsident Mario Draghi allerdings nicht taubenhaft genug, um den Euro auf diesem niedrigeren Niveau zu halten. Im Gegenteil, die Gemeinschaftswährung eroberte binnen kurzem die Marke von 1,15 zurück und stieg anschließend noch über 1,16 Dollar. Aktuell steht sie bei 1,1642 und damit auf dem höchsten Stand seit über zwei Jahren. Draghi hatte in der anschließenden Pressekonferenz festgestellt, dass das Wirtschaftswachstum an Schwung gewinne und breiter werde. Damit enttäuschte der EZB-Präsident Erwartungen, dass er zurückrudern werde, nachdem seine Aussagen auf einem Notenbankertreffen im portugiesischen Sintra vor einigen Wochen als falkenhaft interpretiert worden waren und den Euro - wohl zum Missfallen der EZB - nach oben getrieben hatten. Aber auch technische Faktoren treiben Teilnehmern zufolge den Euro.

Die Bank of Japan (BoJ) hat das Ergebnis ihrer Sitzung schon in den frühen Morgenstunden mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht. Die BoJ hat ihre Inflationsprognose gesenkt und wird daher wohl vorerst an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten. An den Finanzmärkten zeigten die BoJ-Aussagen kaum Wirkung. Nur die japanische Währung Yen gab zum US-Dollar etwas nach.

An Konjunkturdaten wurden vor Handelsbeginn die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Philadelphia-Fed-Index für Juli veröffentlicht. Die Zahl der Erstanträge ging überraschend deutlich zurück, während der Philly-Fed-Index etwas stärker als erwartet zurückging. Kurs nach Handelsbeginn folgte der Index der Frühindikatoren, der etwas stärker zulegte als erwartet.

T-Mobile überzeugt mit optimistischen Wachstumszielen

Von den am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten US-Unternehmenszahlen hatten die von T-Mobile US zunächst überzeugt, doch ist die Aktie mittlerweile 0,1 Prozent ins Minus gerutscht. Dabei hat das Unternehmen den Gewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppelt und seine Wachstumsziele erhöht.

Qualcomm fallen um 5,2 Prozent. Der Chiphersteller hat im dritten Geschäftsquartal wegen eines Rechtsstreits mit Apple einen Gewinneinbruch erlitten. Zwar lag das Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, jedoch enttäuschte der zurückhaltende Ausblick, der ebenfalls durch den Streit mit dem iPhone-Konzern und seinen Zulieferern geprägt ist.

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von American Express aufgenommen. Die Aktie sinkt um 1,4 Prozent. Für die Alcoa-Aktie geht es um 0,7 Prozent nach oben. Der Aluminiumkonzern hat im zweiten Quartal wie schon im Auftaktvierteljahr einen Gewinn geschrieben und deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum.

Eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley verhilft Nike zu einem Plus von 2,3 Prozent.

Die Aktie von Sears springt um gut 13 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit Amazon angekündigt hat. Haushaltsgeräte der Marke Kenmore sollen künftig über den Online-Händler vertrieben werden.

Zugleich sacken Home Depot um 4,4 Prozent ab und sind damit schwächster Wert im Dow. Teilnehmer rätseln etwas über die Kursbewegung, vermuten aber, sie könne mit der Kooperation Sears-Amazon zu tun haben. Diese könne als direkte Herausforderung an Home Depot und andere Verkaufsketten gesehen werden, die vergleichbare Produkte anbieten.

Hohe US-Fördermenge bremst Ölpreis

Nachdem die Ölpreise am Mittwoch kräftig zugelegt haben, geht es nun leicht nach unten. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI fällt um 0,2 Prozent auf 47,01 Dollar. Die Preise profitierten am Vortag von den überraschend deutlich gesunkenen US-Ölvorräten, doch rückt nun laut Händlern wieder stärker die Tatsache ins Bewusstsein der Akteure, dass in den USA nach wie vor sehr viel Öl gefördert wird und ein Abbau des Überangebots damit in weiter Ferne liegt.

Der Goldpreis steigt mit dem zum Euro nachgebenden Dollar um 0,4 Prozent auf 1.246 Dollar je Feinunze. Daneben stützen auch Meldungen, wonach der mit den Russland-Beziehungen des US-Präsidenten beschäftigte Sonderermittler nun auch die Geschäftsverbindungen Trumps unter die Lupe nimmt. Am Anleihemarkt legen die Kurse zu. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fällt im Gegenzug um 3 Basispunkte auf 2,24 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.579,44 -0,28 -61,31 9,19 S&P-500 2.470,42 -0,14 -3,41 10,34 Nasdaq-Comp. 6.380,56 -0,07 -4,48 18,53 Nasdaq-100 5.914,20 -0,03 -1,96 21,60 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 -2,0 1,36 13,4 5 Jahre 1,81 -1,8 1,82 -11,8 7 Jahre 2,05 -3,2 2,08 -19,6 10 Jahre 2,24 -3,1 2,27 -20,5 30 Jahre 2,81 -4,0 2,85 -25,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.26 Uhr Mi, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1642 +1,08% 1,1517 1,1526 +10,7% EUR/JPY 129,87 +0,55% 129,15 128,72 +5,6% EUR/CHF 1,1060 +0,56% 1,0999 1,0995 +3,3% EUR/GBP 0,8969 +1,41% 0,8844 1,1311 +5,2% USD/JPY 111,56 -0,52% 112,14 111,69 -4,6% GBP/USD 1,2977 -0,35% 1,3022 1,3037 +5,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,01 47,12 -0,2% -0,11 -17,4% Brent/ICE 49,49 49,7 -0,4% -0,21 -15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.247,21 1.240,80 +0,5% +6,41 +8,3% Silber (Spot) 16,38 16,27 +0,7% +0,11 +2,9% Platin (Spot) 926,80 921,00 +0,6% +5,80 +2,6% Kupfer-Future 2,70 2,71 -0,4% -0,01 +7,1% ===

