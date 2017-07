PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Börsen in der Eurozone haben am Donnerstag nach dem EZB-Entscheid ihre zeitweise erzielten Gewinne liegen gelassen. Ausgebremst vom starken Euro, der infolge des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) auf den höchsten Stand seit 2015 stieg, ging der EuroStoxx am Ende kaum verändert bei 3499,49 Punkten über die Ziellinie. Dies war ein hauchdünnes Minus von 0,02 Prozent.

Die EZB lässt sich mit dem Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik weiterhin Zeit: Während der Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent verbleibt, verzichteten die Währungshüter um Mario Draghi in ihrer Stellungnahme auch auf Hinweise für ein baldiges Ende der umfangreichen Wertpapierkäufe. Für einige Experten und Anleger kam dies etwas überraschend. Der Eurokurs kletterte daraufhin erstmals seit fast zwei Jahren wieder deutlich über die Marke von 1,16 US-Dollar.

In der Eurozone wurden die Länderbörsen ebenfalls belastet: Der CAC-40 in Frankreich fiel um 0,32 Prozent auf 5199,22 Punkte. In London jedoch konnte sich der Leitindex FTSE 100 dem Abwärtsstrudel entziehen und schloss 0,77 Prozent fester bei 7487,87 Punkten./tih/he

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

