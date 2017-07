Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt beendet die Donnerstagssitzung nach einem bewegten Handel kaum verändert. Makrodaten, EZB und Währungsbewegungen sorgten auch beim SMI für einiges Auf und Ab. Nach einem positiven Handelsbeginn ging es für den Leitindex zunächst nach unten. Konjunkturdaten und die Zinsentscheidung der EZB sorgten dann wieder für eine Erholung, bevor ein zu Dollar und Franken steigender Euro wieder für Abgabendruck sorgte.

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet bei 0% belassen. Präsident Mario Draghi kündigte die Weiterführung der Anleihekäufe an, bis es zu einer substanziellen Inflationsbelebung komme. Laut Volkswirten will er damit zuvor gemachte schärfere Aussagen beschwichtigen. Draghi habe die Euro-Bullen von der Leine gelassen, kommentierte ein Händler. Zwischen US- und europäischem Wirtschaftswachstum öffne sich die Schere immer weiter. Aus den USA kamen mit sinkenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und einem deutlich schwächer als erwartet ausgefallenen Philly-Fed-Index gemischte Signale.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,03% höher auf 9'027,37 Punkten (Tageshoch 9'077, -tief 8'992). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab 0,05% auf 1'432,14 Zähler ab und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann wiederum 0,07% auf 10'285,42 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 17 im Plus, zwölf im Minus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...