Baar (awp) - Forbo bildet wegen eines Kartellverfahrens in Frankreich Rückstellungen zu Lasten des Betriebsgewinns 2017. Es zeichne sich ab, dass Forbo Flooring Systems Frankreich mit Einmalkosten in der Grössenordnung von 85 Mio CHF rechnen müsse, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstagabend. Das entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...