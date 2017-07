Toronto (ots/PRNewswire) -



Fleet Complete enthüllt seine IoT-Plattform der nächsten Generation mit größerem Funktionsumfang, neuen mobilen Tools und einem aufgewerteten Benutzererlebnis.



Fleet Complete®, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie für Unternehmen mit Flotten, Assets und mobilen Mitarbeitern, entwickelt sein weltweites Produktangebot kontinuierlich weiter. Seine Flottenmanagement-Plattform der nächsten Generation wartet mit neuen mobilen Management-Tools und Leistungsmerkmalen für Modernisierung und Optimierung der Geschäftsabläufe auf. Eine neue Task Tracker App erleichtert das Zeitmanagement und verbessert die Mitarbeiterproduktivität für den On-Demand-Dienstleistungssektor.



Fleet Complete hat im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie in Europa und im Asien-Pazifik-Raum Übernahmen getätigt und unermüdlich an der Weiterentwicklung seiner umfassenden IoT-Plattform gearbeitet -- immer mit Blick auf die zukünftigen Erfordernisse und das Geschäftswachstum seiner internationalen Kunden. Mit seiner neuen Plattform stellt Fleet Complete innovative Neuerungen und ein erweitertes Anwendungsportfolio vor, allesamt mit dem Ziel eines aufgewerteten Benutzererlebnisses und einer ganzheitlichen Sicht des mobilen Flottenmanagements.



Die neue Task Tracker (https://www.fleetcomplete.com/en/products/task-tracker/) App erweitert den Leistungsumfang der Produktpalette und bietet digitale Auftragsverteilung, automatisiertes Aktivitätsmanagement und eine intuitive Benutzeroberfläche. Neu- und Bestandskunden können die App ab sofort vom Google und Apple App Store herunterladen.



"Wir verfolgen unbeirrbar das Ziel, unsere Kunden auf der ganzen Welt die umfangreichste Business-Lösungsplattform im Flottenmanagementsektor anzubieten", sagte Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete. "Wir investieren kontinuierlich in innovative Erweiterungen unserer Plattform und entwickeln unserer Produktpalette jahrein jahraus weiter. Die Task Tracker App ist ein zukunftsweisendes Tool für das Ressourcenmanagement. Sie kombiniert ausgeklügelte Funktionen für das Aufgabentracking, eine moderne Benutzeroberfläche sowie Unterstützung für mehrere Sprachen. Damit bieten wir dem Markt einen echten Mehrwert."



Neben der neuen App bietet die globale Fleet Complete Plattform spannende neue Funktionen wie beispielsweise Mobile Application Assignment (MAA) und Patchmap. Das neue Mobile Application Assignment Tool richtet sich an Administratoren und Manager und erleichtert die Zugangsverteilung auf Fleet Complete-Nutzer für Unternehmen jeder Größe. Patchmap erhöht die Sicherheit von Mitarbeitern auf Ölfeldern mit den umfassendsten Straßendaten für Westkanada.



"Wenn man die Komplexität und arbeitsintensiven manuellen Arbeiten aus den Betriebsabläufen herausnimmt, erhält man eine agile und produktive Arbeiterschaft", sagte Alan Fong, CTO von Fleet Complete. "Mit unserer hochmodernen IoT-Plattform wollen wir für Manager und mobile Mitarbeiter die Hürden abbauen, die der Produktivität im Wege stehen. Unsere neuen kosteneffektiven, flexiblen Lösungen helfen unseren Kunden bei der bedarfsgerechten Skalierung, Verschlankung der Geschäftsprozesse und Erzielung eines Wettbewerbsvorteils gegenüber der Konkurrenz."



Informationen zu Fleet Complete®



Fleet Complete® mit Sitz in Toronto ist ein global agierender Anbieter von systemrelevanten IoT-Lösungen für Flotten-, Asset- und mobiles Mitarbeitermanagement. Seit 2000 bedient Fleet Complete über 8000 Firmen aus aller Welt mit Managementlösungen für den Flottenbetrieb, das Fleet-Tracking und die Verwaltung mobiler Ressourcen. Mit AT&T in den USA und TELUS in Kanada, Telstra in Australien und T-Mobile in Europa unterhält das Unternehmen wichtige Vertriebspartnerschaften. Fleet Complete gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas und hat seit seiner Gründung im Jahr 2000 (als Complete Innovations Inc.) zahlreiche Auszeichnungen für Innovationen und Wachstum gewonnen. Weitere Informationen finden Sie unter fleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/)



David Prusinski, Exekutiv-Vizepräsident, Vertrieb und Marketing, Fleet Complete, david.prusinski@fleetcomplete.com, marketing@fleetcomplete.com



OTS: Fleet Complete newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119291 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119291.rss2