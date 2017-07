Der Republikaner John McCain ist so etwas wie ein Urgestein im US-Kongress. Auch Demokraten zollen dem Vietnam-Veteranen und früheren Präsidentschaftskandidaten größten Respekt - jetzt kämpft McCain gegen den Krebs.

Über Parteigrenzen hinweg bangen die USA um den prominenten republikanischen Senator John McCain: Der frühere US-Präsidentschaftskandidat leidet an einem Hirntumor. Ärzte entdeckten das Geschwulst bei einer Operation, der sich der 80-Jährige am vergangenen Freitag wegen eines Blutgerinnsels über dem Auge unterziehen musste. Das teilte die behandelnde Klinik in McCains Heimatstaat Arizona am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Seine Ehefrau Cindy bedankte sich auf Instagram für die große Anteilnahme.

Ihm gehe es gut, und die Familie werde jetzt gemeinsam die nächste Hürde nehmen, schrieb sie. Ihr Mann sei der zäheste Mensch, den sie kenne.

Der ehemalige Vietnam-Kriegsgefangene zählt zu den prominentesten Mitgliedern des US-Kongresses und hat sich über die Parteigrenzen hinweg hohen Respekt erworben. So trafen auch sofort nach Bekanntwerden der Nachricht über seine Erkrankung Dutzende Genesungswünsche aus allen politischen Lagern ein.

Präsident Donald Trump wies in einer schriftlichen Mitteilung darauf hin, dass McCain immer "ein ...

