Weltweit größtes Forum für Softwareinformatik



Der Laboratory Informatics (https://laboratory-informatics.iqpc.co .uk/agenda-lab-info?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign= 11147.011-external-pressrelease&utm_term=11147.011_pr&utm_content=tex t&mac=11147.011_pr&disc=11147.011_pr) Summit, der vom 19.-21. September in Amsterdam stattfindet, ist europaweit das traditionsreichste Industrieforum auf diesem Sektor. In vergangenen Jahren wurde der Gipfel von 26 Ländern besucht und von Teilnehmern hoch gelobt.



"Sehr tiefgründig und vielseitig. Bietet wertvolle Einblicke in den zukünftigen Nutzen der Laborinformatik" - vergangener GSK-Teilnehmer



2017 gibt es die folgenden neuen Programmpunkte:



- Fokustag Datenintegrität mit 3 interaktiven Workshops und einer Scheininspektion - Innovative Entwicklungen im Bereich der Softwarevielseitigkeit und Integration von SmartLab-Technologie, um beide Aspekte zusammenzuführen und eine ganzheitliche Sicht darüber zu liefern, was F&E-Zentren erreichen sollten - Vorträge über die verschiedenen ELN F&E-Fähigkeiten durch interaktive Diskussionen zum Nutzen der Implementierung der richtigen Lösungen und Ausschöpfung des vollen Softwarepotenzials



Experten führender Unternehmen wie Janssen, MSD, Abbvie, Roche, UCB und Novozymes liefern wichtige Erkenntnisse auf dieser Plattform, die ideal geeignet ist, um sich umfassend über die Digitalisierungsstrategie der Industrie zur Verbesserung der Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten zu informieren. Das Konferenzprogramm können Sie hier herunterladen (https://laboratory-i nformatics.iqpc.co.uk/agenda-lab-info?utm_source=prnewswire&utm_mediu m=ad&utm_campaign=11147.011-external-pressrelease&utm_term=11147.011_ pr&utm_content=text&mac=11147.011_pr&disc=11147.011_pr)



Informationen zu Pharma IQ



Pharma IQ ist eine internationale Online-Community mit über 100.000 Mitgliedern, die sich auf die Bereitstellung von Wissen, Informationen und Artikeln für Pharma-Fachkräfte spezialisiert hat.



Ansprechpartner für Medien: Rumina Akther, Trainee Marketing Manager, IQPC



Die Presse ist zu diesem wichtigen Branchengipfel eingeladen. Einen kostenlosen Presseausweis können Sie bei Rumina Akther unter rumina.akther@iqpc.co.uk beantragen.



