Berlin (ots) - Berlin - Die Akten, die der 2015 verstorbene Altkanzler Helmut Schmidt in seiner Amtszeit mit nach Hause genommen hat, kehren in das Kanzleramt zurück. "Die betroffenen Unterlagen des Bundeskanzleramts werden sukzessive hierher transportiert und hier registratorisch erfasst", sagte ein Regierungssprecher dem Tagesspiegel (Freitagausgabe).



