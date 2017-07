Verehrte Leserinnen und Leser!

Sich bei unmittelbaren, konkreten Entscheidungen für Long oder Short, Ein- oder Ausstieg auf die klaren Vorgaben der Charttechnik zu verlassen, ist eine vernünftige Entscheidung. Denn es existieren derart viele externe Ein?üsse auf die Börsen, die weder klar vorhersehbar noch in ihren Auswirkungen auf die Entscheidungen der Investoren eingrenzbar sind, dass es letzten Endes immer der Kurs selber ist, der entscheidet:

Solange ein Trend intakt ist, sollte man ihm folgen. Sich "aus dem Bauch heraus" gegen einen Trend zu stellen kommt meist, ob bei Hausse oder Baisse, teuer. Aber es gibt ein "aber": Was die Größenordnung der Trades angeht, bezogen auf ihre Zahl ebenso wie beim Kapitaleinsatz, was die Verteilung des Vermögens auf einzelne Bereiche und die Höhe der Barreserven betri?t, sind diese so wankelmütigen Rahmenbedingungen entscheidend dafür, ob man es ein wenig vorsichtiger oder ein wenig spekulativer angeht. Wobei eine Faustregel sich seit ewigen Zeiten bewährt: Wenn alle anderen glauben, jetzt sei die Zeit, um mehr zu riskieren, weil einem nichts passieren kann, gilt es, selbst umso vorsichtiger vorzugehen. Denn Leichtsinn ist ...

