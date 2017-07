Martin Schulz war am Donnerstag zu Besuch in Frankreich. Am Abend stand ein gemeinsames Abendessen mit Präsident Emmanuel Macron auf dem Plan. Schulz nutzte den Termin auch für einen Appell an die Demokratien.

Am Donnerstag in Paris hatte Martin Schulz zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Anlass, herzlich zu lachen: "Sie waren so wichtig in Europa, jetzt sind Sie in die nationale Politik gegangen, ist das nicht ein Downgrading?" fragte ihn ein Student von Sciences Po, wo der SPD-Kanzlerkandidat am Nachmittag eine Rede hielt und diskutierte. "Das werde ich gerne der Angela Merkel sagen, dass ihr Job ein Downgrading ist", freute der sich.

Die Visite in Paris ist Schulz' wichtigster Wahlkampftermin außerhalb von Deutschland. Höhepunkt ist das Abendessen mit Staatspräsident Emmanuel Macron, der Schulz im Elysée-Palast empfängt, dafür aber nur eine Stunde Zeit hat. Für den früheren Präsidenten des EU-Parlaments ist es dennoch eine Ehre, zum Dinner eingeladen zu werden. "Der gegenseitige Respekt wird die Basis für unsere Zusammenarbeit sein", sagte Schulz, voraussetzend, dass er künftig nach der Wahl der deutsche Partner von Macron sein wird.

Zumindest aktuell aber ist das Angela Merkel, und deshalb war es für Schulz gar nicht einfach, sich in Paris zu positionieren: Kritik an Merkels europäischen Positionen äußerte er nicht, denn das wäre auch ...

