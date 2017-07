Halle (ots) - Die Regierung macht das, was mindestens nötig ist: Sie beschreibt offensichtlich bestehende Reise- und Investitionsrisiken. Bei den Wirtschaftssanktionen bleibt sie zurückhaltend: Hermeskredite werden erstmal nur mit einem Fragezeichen versehen. Die Militärhilfe für die Türkei steht nicht zur Disposition. Das zumindest wäre angebracht. Größere Paukenschläge zu fordern, ist dagegen einigermaßen wohlfeil - vor allem weil die Regierung für die meisten die Unterstützung von Nato- oder EU-Partnern bräuchte. Das Aufkündigen des tatsächlich höchst fragwürdigen EU-Türkei-Abkommens klingt wuchtig. Aber mit dem Abkommen hat sich die EU davon frei gekauft, viele Hunderttausend Flüchtlinge in Europa verteilen zu müssen.



