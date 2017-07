Heidelberg (ots) - Sicher, es mag richtig sein, dass die Selbstverwaltung im Pflegebereich das Thema verschleppte, die Politik ihrerseits zu spät intervenierte. In Wahrheit jedoch wissen alle Verantwortlichen längst, dass ein seriös und praktikabel reformierter Bewertungsvorschlag vor allem eine unangenehme Tatsache ans Licht befördern würde: massiven Personalmangel in welches Heim man auch schaut.



