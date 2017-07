München (ots) -



Der Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland Holding AG hat in seiner heutigen Sitzung mehrere neue Mitglieder in den Vorstand berufen und Markus Rolle zum neuen CFO ernannt. Markus Rolle ist bislang Director Controlling des Unternehmens. Gemeinsam mit CEO Markus Haas wird er das Unternehmen gegenüber dem Kapitalmarkt vertreten. Rachel Empey verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch im gegenseitigen Einvernehmen. Nach mehr als sieben Jahren in Führungspositionen im Telefónica-Konzern wendet sie sich neuen beruflichen Herausforderungen zu.



Im Zuge der Neuorganisation des Vorstandes werden interne Führungsgremien abgeschafft und die Verantwortungen im Vorstand gebündelt. Ziel der Neuorganisation ist es, die Führungsstruktur des Unternehmens zu vereinfachen, um die digitale Transformation des Unternehmens effizienter und schneller voranzutreiben. Die Vorstandsveränderungen treten zum 1. August 2017 in Kraft.



Neben dem Vorstandsvorsitzenden Markus Haas gehören dem Vorstand der Telefónica Deutschland Holding AG künftig die folgenden neu berufenen Mitglieder an:



- Markus Rolle (39) war seit der Fusion Director Controlling des Unternehmens und zuvor in leitenden Positionen im Finanzbereich der E-Plus Gruppe und der KPN-Gruppe tätig. Markus gehört dem Unternehmen seit 18 Jahren an. - Wolfgang Metze (44) kam Anfang 2017 zu Telefónica Deutschland und ist im Vorstand für das Privatkundengeschäft mit dem klaren Fokus auf Customer Experience verantwortlich. Zuvor war er in mehreren leitenden Funktionen bei der Deutschen Telekom tätig. - Alfons Lösing (53) verantwortet als Vorstand das Geschäft mit Wholesale-Partnern und Geschäftskunden sowie das Business der Telefónica NEXT. Er trat im Gründungsjahr 1993 in die E-Plus Gruppe ein und übernahm dort 2002 die Leitung des Partnergeschäfts. - Cayetano Carbajo Martín (47) verantwortet im Vorstand den Bereich Netzwerk. Der Telekommunikations-Ingenieur trat im Jahr 1995 in das Unternehmen ein und war in verschiedenen Management-Positionen in der Telefónica Gruppe tätig. - Guido Eidmann (49) verantwortet als Chief Information Officer weiterhin den Bereich Service Technology und wird die Digitalisierung des Unternehmens vorantreiben. Er kam 2013 zur E-Plus Gruppe und steuerte nach der Fusion unter anderem die Integration und Transformation aller IT-Bereiche. - Valentina Daiber (49) ist im Vorstand künftig für die Bereiche Legal und Corporate Affairs zuständig. Sie ist seit 1999 im Unternehmen tätig und verantwortete bisher als Direktorin den Bereich Corporate Affairs. - Nicole Gerhardt (46) verantwortet künftig im Vorstand den Bereich Personal (HR). Sie kommt von der ProSiebenSat.1 Media SE, bei der sie zuletzt ebenfalls den Bereich HR geleitet hat. Zuvor war Nicole bereits in Führungspositionen im Bereich HR bei E-Plus und Telefónica Deutschland und 12 Jahre bei Vodafone tätig. Sie folgt Thomas Gottschlich, dem bisherigen Geschäftsführer HR, der aus privaten Gründen das Unternehmen verlässt.



Die Leiter der Bereiche Strategie, Transformation und Unternehmenskommunikation berichten direkt an CEO Markus Haas.



Eva Castillo Sanz, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Telefónica Deutschland, sagt: "Der Aufsichtsrat hat die Neuordnung und Vereinfachung der Führungsstruktur in enger Abstimmung mit CEO Markus Haas beschlossen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erweiterten Vorstand. Wir danken Rachel Empey für ihren großen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Ihre Arbeit hat signifikant zur Positionierung der Gesellschaft bei Aktionären und anderen Kapitalmarktakteuren beigetragen, so beim Börsengang, der Fusion und Integration von Telefónica Deutschland und E-Plus."



"Nach dem weitgehenden Abschluss der Integration treiben wir die digitale Transformation unseres Unternehmens zur OnLife Telco mit Hochdruck voran. Wir haben mit dem erweiterten Vorstand ein starkes Management-Team berufen, um unsere Ambitionen im Sinne unserer Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter umzusetzen", sagte Markus Haas, Vorsitzender des Vorstands von Telefónica Deutschland. "Der neue Vorstand vereint Topkräfte für Finanzen, Kunden, Technik und Prozesse, Regulierungsfragen und für das Talentmanagement. Meiner bisherigen Vorstandkollegin Rachel Empey danke ich für die langjährige, hervorragende Zusammenarbeit."



Telefónica Deutschland Holding AG, notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard (TecDax). Das Unternehmen ist mit seiner Gesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG operativ im Privat- und Geschäftskundenbereich tätig. Mit der Kernmarke o2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das Unternehmen Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte sowie innovative mobile Datendienste auf Basis modernster Mobilfunktechnologien wie LTE. Darüber hinaus stellt es als integrierter Kommunikationsanbieter im Festnetzbereich auch Telefonie- und Highspeed-Internet-Produkte für Privatkunden sowie innovative IP-Telefonie- und Vernetzungslösungen für Geschäftskunden zur Verfügung. Mit insgesamt 52,7 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 31.03.2017) gehört das Unternehmen zu den drei führenden integrierten Telekommunikationsanbietern bundesweit. Allein in der Mobilfunksparte betreut Telefónica Deutschland 47,9 Millionen Anschlüsse und ist damit in Deutschland Marktführer. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,50 Milliarden Euro. Telefónica Deutschland ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. mit Hauptsitz in Madrid. Die Telefónica-Gruppe zählt mit einer Präsenz in 21 Ländern und einer Kundenbasis von rund 350 Millionen Anschlüssen zu den größten Telekommunikationsgesellschaften der Welt.



