Verdreifachung des Katalog-Umsatzes. Kurs auf ein weiteres Rekordjahr

Die Xilam-Gruppe (Paris: XIL) konsolidiert den Halbjahresumsatz H1 2017 auf EUR 9.239 Millionen, eine Steigerung um 67%. Der Umsatz verteilt sich wie folgt auf:

In EUR 000 30.06.2017(1) 30.06.2016 Veränderung Neue-Produktion(2) 4,571 4,036 +13.3% Katalog 4,652 1,491 +212.0% Andere 16 21 -23.8% Umsatz 9,239 5,548 +66.5%

(1) ungeprüfte Daten

(2) einschließlich Subventionen und Entwicklung

Solides Wachstum

Eine hervorragende Halbjahres-Performance wurde von den beiden Hauptsegmenten Katalog und Neue-Produktionen verzeichnet.

Der Katalog-Umsatz verdreifachte sich im letzten Zeitraum und führte Xilam somit zur nächsten Entwicklungsstufe. Diese Zunahme stammte von bedeutenden Verkäufen an Fernsehkanälen und digitalen Plattformen. Insbesondere stiegen die Verkäufe an digitale Plattformen um 149% auf 40% des Katalogumsatzes. Das Wachstum auf den YouTube-Plattformen setzt seinen Aufwärts-Trend mit 1,12 Milliarden Ansichten fort.

"Neue-Produktion" hat sich auch gut entwickelt. Dieses Segment erzielte einen Umsatz von 4,6 Mio. Euro, ein Anstieg von mehr als 13%, vorangetrieben durch die Lieferung der neuesten Episoden von Rolling with the Ronks! und weitere Lieferung der 5. Saison von Oggy the Cockroaches

Starkes internationales Wachstum setzt sich fort

Auf den internationalen Umsatz entfielen mehr als 67% des H1-Umsatzes, was einer Steigerung von über 194% im Berichtszeitraum entspricht und damit die Position von Xilam als weltweit führendes Unternehmen im Animationsmarkt stärkt.

Xilam Produktionen werden nun in mehr als 160 Ländern und in 600 Millionen Haushalten gezeigt.

Xilam hat sich eine Reihe von großen Verträgen für TV und auf den führenden digitalen Plattformen gesichert

Neben einer soliden Umsatzentwicklung verzeichnete das erste Halbzjahr auch die Unterzeichnung mehrerer Verträge, die das Wachstumspotenzial von Xilam in den kommenden Jahren weiter stärken werden:

Die Unterzeichnung einer weltweiten Vertriebsvereinbarung mit Amazon für seine beiden Flaggschiff-Serien Oggy the Cockroaches und Zig Sharko

und Die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Netflix für drei sich in Produktion befindenden Serien

Die Unterzeichnung eines neuen Abkommens mit Disney Channel für die Übertragung von Oggy the Cockroaches in Deutschland

Auch in der ersten Hälfte des Jahres unterzeichnete Xilam einen Lizenz-Abkommen mit Lansay, der allmählich den Merchandising-Umsatz steigern sollte.

Rekordumsatz für das Jahr 2017 erwartet

Nach einer erfolgreichen ersten Jahreshälfte wird das Tempo der Programm-Lieferungen im zweiten Halbjahr steigen und somit zwei Drittel der Lieferungen von 2017 ausmachend. Xilam ist zuversichtlich, dass es im Jahr 2017 einen Rekordumsatz verzeichnen wird.

5. Saison von Oggy the Cockroaches jetzt schon erfolgreich

Der weltweite Vorverkauf für die neue Saison von Oggy the Cockroaches war außergewöhnlich. Die ersten Programme werden im dritten Quartal 2017 gestartet, insbesonders auf Gulli in Frankreich, Discovery in Italien, Disney in Deutschland und Cartoon Network für ganz Asien

Die Qualität dieser Serie, zusammen mit geplantem globalen Vertrieb und Multi-Plattform-Programmierung, wird der Oggy Marke eine beispiellose Darstellung geben.

Steigerung der Produktionskapazität

Die erneuerten Studios, die 2016 (in Vietnam, Lyon und Angoulême) in Betrieb genommen wurden, sind nun voll funktionsfähig und ermöglichen Xilam, für 2017-2020 etwa 350-halbe-Stunden Programm zu liefern.

Neue Serien in Entwicklung

Die Produktion der Mr.Magoo-Serie begann Anfang 2017. Xilam entwickelt derzeit eine Reihe neuer Serien, darunter:

Coach me if you can

Zig Sharko 3

Rolling with the Ronks! 2

Petit Méchant Loup [Little Bad Wolf]

The fabulous adventures of prince Moka

Coach me if you can und Zig Sharko 3 sollen im zweiten Halbjahr 2017 in die Produktion gehen.

Ein stärkeres, mehr praxisnahes Management-Team

Sein Wachstum bekräftigend, hat Xilam seine Managementstruktur mit der Ankunft von François Bardoux (CFO), Morgann Favennec (Executive VP Development Global Sales) und Nicolas Halftermeyer (SVP Marketing und Digital) sowie die interne Beförderung von François-Xavier de Maistre (Executive VP Organisation und Human Resources)verstärkt.

Über Xilam

Xilam ist eines der führenden Animationsunternehmen Europas. Es produziert und vertreibt originale Kinder- und Familienunterhaltungsprogramme sowohl in 2D- als auch in 3D-Formaten über TV-, Film- und digitale Medienplattformen.

Gegründet 1995 von Marc du Pontavice, besitzt Xilam einen Katalog von mehr als 2.000 Zeichentrickepisoden und 3 Spielfilmen, darunter Marken wie Oggy the Cockroaches, Zig Sharko, The Daltons, Rolling with the Ronks! und seine erste Vorschul-Serie, Paprika.

In über 160 Ländern auf allen großen TV-Netzwerken vertretend, erreichen diese Serien auf allen wichtigen digitalen Plattformen, darunter YouTube mit über 2,2 Milliarden Ansichten im Jahr 2016, Zuschauerrekorde, die Xilam zu den weltweit führenden Anbieter von Animationen bestätigen.

Xilam beschäftigt mehr als 400 Angestellte, darunter 300 Künstler, die auf vier Studios in Paris, Lyon, Angoulême und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam aufgeteilt sind.

Xilam ist auf Euronext Paris Ticker gelistet: XIL ISIN Code: FR0004034072

Xilam ist für das PEA-PME-Kapitalanlagenmodell berechtigt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170720006358/de/

Contacts:

Xilam

Marc du Pontavice Präsident und Vorstandsvorsitzender

François Bardoux Finanzchef

Tel: (33) 01 40 18 72 00