Führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Service-Management verstärkt aufgrund des gestiegenen Vertrauens in die Cloud seine Präsenz in der EMEA-Region

CloudHealth Technologies,führender Anbieter im Bereich Cloud-Service-Management, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in Europa seinen Kundenstamm und seine Geschäftstätigkeit weiter ausbauen und seine Partnerliste vergrößern wird. Unterstützt wird diese Expansion durch eine Serie-D-Finanzierung in Höhe von 46 Mio. US-Dollar, die sich das Unternehmen im Juni sicherte. Die Finanzierungsrunde wird CloudHealth Technologies bei der Skalierung seines internationalen Betriebs und der Verdopplung der Größe seiner weltweiten Belegschaft unterstützen.

Die Verbreitung der Cloud-Technologie in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) nimmt ständig zu, wobei der Markt gemäß Market Research Statistics bis zum Jahr 2020 voraussichtlich ein Volumen von 44,8 Mrd. erreichen wird1. Im Rahmen der Nutzung der Cloud-Technologie für die Erstellung von Apps und die Verwaltung der Geschäftstätigkeiten verbessern die Unternehmen ihre Produktivität. Dabei werden sie jedoch mit den Herausforderungen in Zusammenhang mit der Komplexität der Cloud-Technologie und den Handhabungskosten konfrontiert.

"Es ist nicht überraschend, dass sich die öffentliche Verbreitung der Cloud-Technologie auf dem europäischen Markt aufgrund ihres Renommees als Innovationsschmiede immer weiter beschleunigt", so Larry Begley, CFO von CloudHealth Technologies. "Unternehmen in Großbritannien und der EMEA-Region nutzen CloudHealth, um Transparenz in ihre Cloud-Quellen zu bringen. Dies versetzt sie in die Lage, Kosten zu reduzieren, die Leistung zu verbessern, Risiken zu minimieren, Arbeitsbelastungen zu verlagern und Richtlinien zu erstellen. Im Verlauf der nächsten Jahre wird unsere lokale Präsenz weiter ausgebaut, um unsere globalen Kunden und Partner besser unterstützen zu können."

In den vergangenen 12 Monaten vergrößerte sich die Zahl der direkten Kunden von CloudHealth Technologies in der EMEA-Region um 72%. Im Verlauf dieses Zeitraums ist die Zahl der Partner für die Region um 500% gestiegen. CloudHealth Technologies hat Niederlassungen in Amsterdam und Tel Aviv, wo es zu den drei führenden Service Providern zählt, eröffnet. Das Unternehmen ist bestrebt, dieses anhaltende Wachstum weiter zu fördern: CloudZone, DoIT und AllCloud. CloudHealth Technologies ist in eine größere Niederlassung im Zentrum von London umgezogen. Die Anzahl der Mitarbeiter wird sich voraussichtlich bis Ende 2017 verdoppeln.

Wir werden uns weiterhin auf die Mitwirkung an regionalen Veranstaltungen konzentrieren. Zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr versammelten sich lokale Führungskräfte aus dem Bereich Cloud-Technologie bei einer CloudHealth Connect Gemeindeveranstaltung in London, um die Herausforderungen beim Cloud Computing und die Best-Practice-Methoden in Zusammenhang mit Kostenmanagement, Skalierung, Sicherheit und Führungsstruktur zu erörtern. CloudHealth Technologies hat seine Technologie auch im Rahmen der AWS Summits in London und Tel Aviv präsentiert und beteiligte sich gemeinsam mit seinem Partner First Distribution am Cape Town Summit. Im Verlauf dieser Events erfuhren die Standbesucher allerneueste Details über die Plattformverbesserungen des Unternehmens und erhielten die Gelegenheit, sich mit Cloud-Management-Experten auszutauschen.

"Die Cloud bietet eine unglaubliche geschäftsunterstützende Funktion. Ihre Skalierung kann jedoch eine Herausforderung darstellen, die nicht ohne enormen Aufwand bewältigt werden kann", so Tyrone Forbes, Senior Capacity and Performance Manager, EE. "Auf der Suche nach einem Weg zur Optimierung unserer AWS-Umgebung bot CloudHealth tatsächlich die beste Wahl. Diese Lösung versetzt uns in die Lage, Kosten und Anwendung zu kontrollieren und darüber hinaus Tausende von EC2-Instanzen zu verwalten."

"Wir beobachten immer wieder großes Interesse an strategischen Cloud-Diensten und wir sind bestrebt, andere beim schnellstmöglichen Verkauf dieser Serviceleistungen zu unterstützen", so Russell Warne, AWS Lead bei First Distribution, einem CloudHealth Technologies Partner mit Sitz in Südafrika. "CloudHealth ist einer der stärksten Hebel, die wir bieten können. Selbst ein Neueinsteiger kann bereits zu Beginn seinen Kunden innerhalb eines äußerst kurzen Zeitrahmens einen signifikanten Mehrwert bieten."

Zu den Kunden von CloudHealth Technologies zählen EE, Elastera, Financial Times, Funding Circle, Telefonica, Transport for London und Randstad. CloudHealth hat auch eine Vielzahl von EMEA Serviceprovidern in sein wachsendes Cloud Business Accelerator Program integriert. Zu den neuen Partnern gehören ACA IT-Solutions, AllCloud, ANS Group, CDW, DoIT, HeleCloud, PA Consulting, Rebura LTD, Sopra Steria, Softcat plc, Storm Reply und Taldor Cloud Market.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cloudhealthtech.com.

Über CloudHealth Technologies

CloudHealth, der anerkannte Weltmarktführer in der expandierenden Branche des Cloud-Service-Managements, bietet integriertes Reporting, Empfehlungen sowie aktives Richtlinienmanagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die mit dem "Cloud-Chaos" verbundenen Probleme in den Griff zu bekommen. Unsere umfassende Plattform bietet Unternehmen und MSPs die Möglichkeit, ihre Cloud- und Hybrid-Umgebungen zu visualisieren, zu optimieren und zu regeln. Durch die Bereitstellung von Analysen und tiefen Einblicken in historische Trends, Kapazitätsplanung, Ressourcenoptimierung und Ressourcenautomation versetzt CloudHealth Interessengruppen von Mitgliedern der Geschäftsführungsebene bis hin zu Ingenieuren, Cloud-Spezialisten, Architekten, IT-Direktoren und LOB-Managern in die Lage, die Leistung zu verbessern und durch ihre Cloud-Ökosysteme einen Wertzuwachs zu erzielen. Zu bekannten Organisationen, die sich auf die Fähigkeiten und das Fachwissen von CloudHealth verlassen, gehören unter anderen Amtrak, Dow Jones, Acquia und Sumo Logic. Das in Boston ansässige Unternehmen wird von Kleiner Perkins, Meritech Capital Partners, Sapphire Ventures, Scale Venture Partners, .406 Ventures und Sigma Prime Ventures unterstützt. Wenn Sie über Produktaktualisierungen, Branchenneuigkeiten und Engagement informiert werden möchten, besuchen Sie uns auf www.cloudhealthtech.com oder folgen Sie uns unter @cloudhealthtech.

