Pacific Drilling V Limited (der "Emittent"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, das "Unternehmen"), gab heute, am 19. Juli, um 17 Uhr Eastern Daylight Time ("Frist der ersten Zustimmungsphase"), die Ergebnisse der Ausschreibung um eine Zustimmung in Bezug auf ihre vorrangig gesicherten, am 1. Dezember 2017 fälligen Schuldscheine über 7,25 % (die "Schuldscheine") bekannt, gemäß denen der Emittent die Inhaber der Schuldscheine um ihre Zustimmung zu einer Aufschiebung des Fälligkeitsdatums auf den 1. Juni 2018 bittet, um dem Unternehmen mehr Zeit zu verschaffen, eine Refinanzierungstransaktion auszuhandeln oder eine ganzheitliche Umstrukturierung mit allen Gläubigern vorzunehmen (die "Ausschreibung").

Zur Frist der ersten Zustimmungsphase hat der Emittent die Zustimmung von den Inhabern der Schuldscheine erhalten, die weniger als 66 % (2/3) des Großteils des Gesamtnominalwerts der Schuldscheine ausmachen (ungeachtet der Schuldscheine, die vom Emittenten oder seinen Tochterunternehmen gehalten werden).

Die Durchsetzung der Aufschiebung der Fälligkeit im Wege einer außergerichtlichen Änderung des Zusatzvertrags unterliegt dem Erhalt durch den Emittenten von gültigen Zustimmungen der Inhaber der Schuldscheine, deren Anteil am ausstehenden Hauptbetrag der Schuldscheine mindestens 95 % beträgt (ungeachtet der Schuldscheine, die vom Emittenten oder seinen Tochterunternehmen gehalten werden die "Mindestwertbedingung"). Zum Ablauf der Frist der ersten Zustimmungsphase war die Mindestwertbedingung nicht erfüllt.

Wie in der vertraulichen Zustimmungserklärung vom 5. Juli 2017 (die "Zustimmungserklärung") festgelegt, behält sich der Emittent das Recht vor, die Mindestwertbedingung nach eigenem Ermessen herabzusetzen, solange der Mindestwert nicht unter 66 % (2/3) des ausstehenden Hauptbetrags der Schuldscheine sinkt (ungeachtet der Schuldscheine, die vom Emittenten oder seinen Tochterunternehmen gehalten werden). Das Unternehmen behält sich (jederzeit und nach eigenem Ermessen) das Recht vor, die Ausschreibung zu beenden und die Aufschiebung der Fälligkeit durch Anrufung des Ostkaribischen Obersten Gerichts auf dem Gebiet der Jungferninseln (das "Gericht") durchzusetzen, wobei die Aufschiebung der Fälligkeit gemäß einem Vergleichsvorschlag erfolgt, wie er in Abschnitt IX des BVI Business Companies Act 2004 vorgesehen ist (der "Vergleichsvorschlag"), falls es der Meinung ist, dass eine begründete Wahrscheinlichkeit besteht, von den Schuldscheininhabern die erforderliche Zustimmung zur Umsetzung des Vergleichsvorschlags zu erhalten.

Die Ausschreibung dauert noch an und endet am 2. August 2017 um 17 Uhr Eastern Daylight Time ("Ablaufdatum").

Der Emittent weist DTC und Global Bondholder Services Corporation ("GBSC"), Informations- und Tabulierungsstelle für die Ausschreibung, an, es zustimmenden Inhabern der Schuldscheine zu ermöglichen, ihre Zustimmung jederzeit vor dem oder zum Ablaufdatum zurückzuziehen. Damit die Rücknahme der Zustimmung wirksam ist, muss die Übertragung der Rücknahme schriftlich oder per Fax zeitnah bei der GBSC unter der Adresse eingehen, die im Erklärungsschreiben angegeben ist oder durch Übermittlung einer vollständig übertragenen "Request-Message" über ATOP. Eine jegliche derartige Widerrufserklärung muss Folgendes beinhalten:

den Namen des zustimmenden Inhabers und, falls abweichend, den Namen des registrierten Inhabers der Schuldscheine (d. h. der DTC-Teilnehmer, dessen Name auf der Wertpapierposition als Besitzer dieser Schuldscheine eingetragen ist), für den die Zustimmung übertragen wurde;

eine Erklärung der Widerrufswahl;

einen Verweis auf die ursprüngliche Zustimmung;

die Angabe des Nominalbetrags dieser Schuldscheine, für den die Zustimmung zurückgenommen werden soll;

die Signatur des Inhabers dieser Schuldscheine (oder, falls zutreffend, der DTC-Teilnehmer, der in der maßgeblichen Nachricht des Vertreters angeführt wird) genauso wie die Originalsignatur, oder ein ausreichender Nachweis an den Emittenten, dass die Person, die die Zustimmung zurücknimmt, das wirtschaftliche Eigentum dieser Schuldscheine übernommen hat oder vom wirtschaftlichen Eigentümer autorisiert wurde, eine solche Rücknahme in seinem Auftrag durchzuführen; und

jegliche weiteren Informationen, die von der GBSC oder DTC angefordert werden.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zu dem in der Branche bevorzugten, hochspezialisierten Unternehmen für Bohrinseln und Bohrschiffe zu werden. Die Flotte von Pacific Drilling mit sieben Bohrschiffen ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über den aktuellen Flottenbestand des Unternehmens finden Sie auf www.pacificdrilling.com.

WICHTIGER HINWEIS

Weder die Ausschreibung noch die hierin vorgeschlagenen Transaktionen, die genannten Schuldscheine oder die entsprechende Garantie von Pacific Drilling S.A. wurden oder werden im Rahmen des U.S. Securities Act von 1933 (der "U.S. Securities Act") oder anderer bundesstaatlicher Wertpapierhandelsgesetze registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung oder geltende Ausnahme von der Registrierungspflicht vorliegt, wie sie im Rahmen des U.S. Securities Act oder geltender bundesstaatlicher Wertpapierhandelsgesetze vorgesehen ist.

Die Bestimmungen und Bedingungen der Ausschreibung sind in der Ausschreibungserklärung und den darauf Bezug nehmenden Dokumenten in allen Einzelheiten ausgeführt. Die Ausschreibung gilt nur für, und die Dokumente zur Ausschreibung einschließlich der Ausschreibungserklärung werden nur den Inhabern ausgehändigt, die ein Berechtigungsformular ausfüllen und zurücksenden, mit dem sie bestätigen, dass sie entweder (i) "qualifizierte institutionelle Käufer" nach Regel 144A des U.S. Securities Act, (ii) institutionelle akkreditierte Investoren im Sinne von Regel 501 des U.S. Securities Act oder (iii) außerhalb der Vereinigten Staaten angesiedelt sind und dass es sich bei ihnen weder um eine US-amerikanische Person handelt noch dass sie im Namen oder zu Gunsten einer US-amerikanischen Person agieren, wie es in Regel 902 des U.S. Securities Act definiert ist (jeder ein "qualifizierter Inhaber"). Qualifizierte Inhaber, die ein Berechtigungsformular ausfüllen möchten, sollten sich an die Global Bondholder Services Corporation (GBSC) wenden, den Tabulation Agent und Information Agent für die Ausschreibung. Die E-Mail-Adresse lautet info@gbsc-usa.com und die Telefonnummer +1 866 470 4200.

Wenn ein Schuldscheininhaber kein qualifizierter Inhaber ist, kann er sich an der Ausschreibung nur dann beteiligen, wenn eine gültige Ausnahme von den im U.S. Securities Act und anderen geltenden Gesetzen vorgesehenen Registrierungsvorgaben vorliegt. Bei Fragen und Zweifeln wird diesen Inhabern empfohlen, das Unternehmen zu kontaktieren.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot und keine Ausschreibung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und bildet auch keinen Teil eines solchen Angebots. Die Ausschreibung wird ausschließlich in Übereinstimmung mit der Ausschreibungserklärung umgesetzt und richtet sich nur an die Personen in den Rechtssystemen, für die eine solche Ausschreibung den geltenden Gesetzen nach zulässig ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und Informationen stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie "der Ansicht sein", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "Fähigkeit zu", "planen", "potenziell", "prognostiziert", "anstreben", "würde" oder anderen, ähnlichen Begriffen zu erkennen, die normalerweise nicht historischer Natur sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen drücken aktuelle Erwartungen oder Prognosen zu möglichen zukünftigen Ergebnissen oder Ereignissen aus, etwa zukünftigen Finanz- und Betriebsergebnissen, dem Grad der Umsatzeffizienz, Marktprognosen, Prognosen von Trends, zukünftigen Chancen für Kundenverträge, vertraglichen Tagesnotierungen, Geschäftsstrategien und -plänen und Zielen der Unternehmensleitung, der geschätzten Dauer von Kundenverträgen, Rückständen, der Fähigkeit, Schulden zurückzuzahlen, Erwartungen bezüglich potenzieller zukünftiger Nichterfüllungen von Covenants für langfristige Verbindlichkeiten, erwarteten Kapitalaufwendungen und Prognosen zu Kosten und Einsparungen sowie Aussagen zu Maßnahmen, die das Unternehmen oder der Emittent in Bezug auf die Ausschreibung zu ergreifen gedenkt.

Obwohl das Unternehmen und der Emittent der Ansicht sind, dass die in ihren zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten Annahmen und Erwartungen angemessen sind und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen verstehen sich vorbehaltlich einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Emittenten liegen.

Wichtige Faktoren, die dafür sorgen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen abweichen, sind beispielsweise: der weltweite Öl- und Gasmarkt und sein Einfluss auf die Nachfrage nach Dienstleistungen, der Offshore-Bohrmarkt einschließlich gesenkter Investitionsaufwendungen seitens der Kunden, Änderungen an der weltweiten Öl- und Gasversorgung und der Nachfrage, die Verfügbarkeit von Bohrplattformen und das Angebot an und die Nachfrage nach hochspezifischen Bohrschiffen und anderen Bohrinseln, die mit der Flotte des Unternehmens im Wettbewerb stehen, Kosten mit Bezug auf den Aufbau von Bohrplattformen, die Befähigung des Unternehmens und des Emittenten, günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder Verlängerungen auszuhandeln und diese abzuschließen, mögliche Stornierungen, Neuverhandlungen, Kündigungen oder Aussetzungen von Bohrverträgen infolge von Änderungen am Markt oder aus anderen Gründen, die grundlegende Höhe der Schulden, die das Unternehmen oder der Emittent hat, die Fähigkeit des Unternehmens, gegebenenfalls Verzichtserklärungen oder Änderungen zum maximalen Verschuldungsverhältnis am Ende des dritten Quartals 2017 oder zu anderen potenziellen zukünftigen Kreditbedingungsstandards zu erlangen, die Fähigkeit des Unternehmens oder des Emittenten, das Geschäft gut gehend zu erhalten und alle potenziellen Konkursverfahren, die Fähigkeit des Unternehmens und des Emittenten, alle Schulden zurückzuzahlen, und die Angemessenheit von sowie der Zugang zu Liquiditätsquellen oder andere Risikofaktoren wie sie in den SEC-Filings des Unternehmens beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts des Unternehmens auf dem Formblatt 20-F und den laufenden Berichten auf dem Formblatt 6-K. Diese Dokumente sind auf der Webseite des Unternehmens www.pacificdrilling.com oder im elektronischen Daten- und Analyseabfragesystem der SEC auf www.sec.gov einsehbar.

Weder das Unternehmen noch der Emittent verpflichten sich dazu, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum ihrer Veröffentlichung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse oder anderer Gegebenheiten öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Pacific Drilling

John Boots, +352 26 84 57 81

Investor@pacificdrilling.com