Eine gute Versorgungslage bei Eissalat hat dazu geführt, dass der Einzelhandel umfangreiche Werbeaktionen durchgeführt hat. Zum Monatsende Juli wird das Angebot an Eissalat voraussichtlich etwas geringer ausfallen als in den Wochen zuvor. Bildquelle: Shutterstock.com Mit der guten Warenverfügbarkeit an Eissalat blieben die Werbeaktivitäten des Einzelhandels in der...

