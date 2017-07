Die Liebe zu den Pilzen eint die Menschheit - fast - rund um den Globus. Nur in den Polargebieten sieht es spärlich aus. In allen anderen Regionen ließen und lassen die Menschen sich die nahrhaften und leckeren Schwämme nicht entgehen. Der Shiitake ist der älteste Kulturpilz, so dat Grüne Medienhaus (GMH). Bei uns hat er seinen Siegeszug schon vor vielen...

Den vollständigen Artikel lesen ...