BIELEFELD (dpa-AFX) - 'Neue Westfälische' zu höhere Handykosten im EU-Ausland:

Als die EU-Zentrale in Brüssel vor einigen Monaten per Dekret endlich die Abschaffung der teuren Zusatzkosten für die Handynutzung im Ausland verkündete, da hatte sich die Europäische Union tatsächlich einmal von ihrer verbraucherfreundlichen Seite gezeigt. Und das kommt schließlich nicht so häufig vor. Doch was passiert? Die raffinierten Telefonanbieter suchen und finden immer neue Tricks, um mit ihrer Kundenabzocke weitermachen zu können. Im Sinne der neuen EU-Regelung ist es jedenfalls nicht, wenn Handynutzer erst selbst aktiv werden müssen, um im EU-Ausland tatsächlich zu denselben Konditionen telefonieren zu können wie zu Hause (EU-Slogan: "Roam like at home")./zz/DP/zb

