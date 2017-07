Glattbrugg - Die Bevölkerung in der Schweiz altert von Jahr zu Jahr: Durchschnittlich sinkende Geburtszahlen und immer höhere Lebenserwartungen verändern nicht nur den Alltag, sondern auch das Ferienverhalten. So reisen Schweizerinnen und Schweizer ab 50 Jahren öfter ins Ausland als noch vor 10 Jahren. Dies zeigt der Ferien-Barometer, den der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse zum Buchungsverhalten von Schweizer Best Ager erstellt hat.

"Die Nachfrage für Ferien der sogenannten Golden Ager ist in den letzten Jahren klar gestiegen, sie reisen auch noch mit über 80 Jahren rund um die Welt", sagt Kurt Eberhard, CEO Hotelplan Suisse. "Best Ager sind eine wichtige Kundengruppe von Hotelplan Suisse. Sie machen vor allem einen grossen Teil der Stammkundschaft der Reisebüros aus, zumal diese Zielgruppe auch gerne und viel reist, sehr aktiv ist sowie die finanziellen Mittel fürs Reisen hat", ergänzt Kurt Eberhard.

Die Analyse zeigt Ergebnisse zur Destinationswahl, zu Buchungsfrist sowie -kanal, zum Budget und zur Altersstruktur. Von allen Buchungen bei Hotelplan Suisse macht der Anteil der Generation Gold über 25% aus. Es lassen sich unter anderem ...

