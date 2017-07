Zürich - Carmen ist Inbegriff der verhängnisvollen Femme fatale und als selbstbestimmte Frau ein Vorbild. Georges Bizets tragische Oper um die unwiderstehliche Zigeunerin wird auf der Bregenzer Seebühne zum visuellen Sommerspektakel. SRF zwei lädt heute zu einer Sommernacht in der Oper, von 18.00 Uhr bis nachts um 03.00 Uhr und zeigt neben der Live-Oper «Carmen» noch weitere Leckerbissen zum Thema.

Mit ihrer einmaligen Lage am Bodensee und der Tradition spektakulärer Bühnenbilder gehört die Bregenzer Seebühne zu den attraktivsten Opernbühnen der Welt. Besonders eindrucksvoll gestaltet hat sie für «Carmen» die Londoner Bühnenbildnerin Es Devlin. Die Meisterin ihres Fachs entwarf schon die Kulissen für Shows von Adele, U2 und Beyoncé. SRF zwei überträgt Bizets Oper «Carmen» live aus Bregenz.

Liebe und Leidenschaft gibt es aber nicht nur bei «Carmen» zu erleben. SRF zwei lädt zu einer Sommernacht in der Oper, von 18.00 Uhr bis nachts um 03.00 Uhr. Zu entdecken gibt es die kleinste Oper der Welt, das Lebenswerk des Metzgerssohns Tony Amato in New York. Zu kulinarischen Genüssen verführt Rick Stein auf seiner Suche nach dem Geschmack der italienischen Oper. Und schliesslich gibt es als opulente Zugabe nach der Bregenzer «Carmen» die Aufführung von Donizettis «Elisir d'amore» am Flughafen Malpensa bis in die Morgenstunden.

Durch den Abend führt Moderatorin Sandra Studer.

Programmübersicht

18.05 Uhr, SRF zwei

New ...

